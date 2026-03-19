Daniel Riolo : Cette annonce dans l’After Foot qui va plaire aux supporters du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent chaque soir dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo était à l’antenne mercredi soir pour revenir sur les différentes rencontres de Ligue des champions, dont celle opposant Liverpool à Galatasaray (4-0). Le journaliste en a profité pour faire une déclaration qui devrait plaire aux supporters du PSG.

Le PSG connaît son prochain adversaire en Ligue des champions. Vainqueur de Galatasaray en huitièmes de finale, Liverpool va retrouver le club qui l’a fait tomber la saison dernière. Les Reds vont donc se présenter au Parc des Princes le 8 avril prochain pour le match aller avec un sentiment de revanche, suffisant pour vaincre les champions d’Europe en titre ? Daniel Riolo en doute.

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Le PSG est meilleur que l’année dernière et que Liverpool est moins fort » « Je ne vois même pas comment cette équipe de Liverpool peut inquiéter le PSG. Je ne vois pas comment. Techniquement il n’y a pas photo, tactiquement c’est pareil. Je ne vois même pas comment, a expliqué le journaliste de RMC dans l’After Foot. Dire que c’est possible de voir Liverpool se qualifier? Evidemment! Le foot réserve toujours des surprises, tu peux avoir un carton rouge, avoir un blessé. […] Mais je pense que le PSG est meilleur que l’année dernière et que Liverpool est moins fort. Je pense qu’ils ont un niveau de confiance qui est bien supérieur à celui de l’année dernière et je pense que c’est ce que fait la différence. Je pense que les équipes en face ont même peur de ce que propose le PSG. »