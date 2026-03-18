Daniel Riolo : L’embrouille en direct sur RMC avec un champion du Monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur RMC, le ton est monté mardi soir après la large victoire du PSG à Stamford Bridge face à Chelsea (3-0). La faute à des propos tenus par Daniel Riolo qui ont particulièrement agacé son interlocuteur assis en face de lui pour l’émission du jour de l’After Foot. Un débriefing de la rencontre de Ligue des champions qui a basculé dans une joute verbale.

Les supporters de Chelsea s’attendaient sans doute à une meilleure issue lors de la visite du PSG à Stamford Bridge mardi soir dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions. Cependant, après une sortie de route au Parc des princes la semaine dernière (2-5), les Blues de Liam Rosenior n’ont absolument pas su inverser la tendance. Pire, face son public, l’équipe londonienne est restée muette au tableau d’affichage en concédant une fois de plus plusieurs buts face au champion d’Europe en titre (3-0). Au score cumulé des deux rencontres, le PSG a tout bonnement surclassé Chelsea.

🌟🌟 "Le PSG est de nouveau le grand favori cette année à la victoire finale."



Le débrief de Daniel Riolo après la grande performance du PSG. pic.twitter.com/vBkaYGnmcp — After Foot RMC (@AfterRMC) March 17, 2026

«Quel est le message qui est passé à Chelsea ? On est un supermarché de joueurs» De quoi pousser Daniel Riolo, qui avait déjà par le passé souligné un manque de cohérence de la part de Chelsea au niveau de sa politique sportive, d’en rajoute une couche sur les ondes de l’After Foot mardi soir dans la foulée du succès du PSG dans la capitale anglaise. « Chelsea a de très bons joueurs mais il n'y a pas de cohérence dans la gestion du club, de l’équipe. Quel est le message qui est passé à Chelsea ? On est un supermarché de joueurs. Le trading est aussi important que les résultats. Il n’y a pas de ligne directrice ». Emmanuel Petit, également présent autour de la table de l’émission de RMC a tout de même tenu à rappeler un fait d’arme important de Chelsea datant de la saison dernière. Non pas sa victoire en Ligue Europa Conférence, mais en Coupe du monde des clubs contre le PSG en finale (3-0). « Ils ont gagné la Coupe du monde des clubs ».