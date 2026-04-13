Kylian Mbappé avec une star du PSG : Bertrand Latour hallucine, «pour moi c’est nul» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deux ans après son départ du PSG, Kylian Mbappé continue de voir son nom associer au club parisien. Et pour cause, le numéro 10 du Real Madrid est notamment très proche d’une star parisienne et a récemment fait une apparition remarquée avec cette dernière. Bertrand Latour lui, n’a pas du tout apprécié. Explications.

A ce jour, Kylian Mbappé reste le meilleur buteur du PSG. Récemment, le capitaine de l’équipe de France évoluant désormais au Real Madrid a pu évoquer sa relation avec son ancien club au sein de l’émission « The Bridge ». Créée par son coéquipier en club et en sélection Aurélien Tchouaméni, cette dernière a pour but de faire participer les acteurs du football ainsi que d’autres personnalités connues venant d’autres secteurs afin de croiser des conversations.

Pour Bertrand Latour, "𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗥𝗜𝗗𝗚𝗘 𝗡’𝗔 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗨𝗥, 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗘𝗡𝗖𝗔𝗗𝗥𝗘́ 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗘́𝗧𝗜𝗘𝗥, 𝗡𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗧 𝗔̀ 𝗥𝗜𝗘𝗡" 😤



Il reproche à l’émission de ne pas poser les questions qui fâchent. pic.twitter.com/yrNp85AGG1 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026

Bertrand Latour n’a pas aimé l’épisode de The Bridge avec Mbappé et Hakimi Dernièrement, c’est aux côtés d’Achraf Hakimi, l’un de ses très grands amis, que Kylian Mbappé est apparu. Et clairement, Bertrand Latour n’a pas apprécié. « C’est évidemment une opération de communication, mais ça l’est toujours quand bien même ils accordent une interview plus classique à des journalistes. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur puisque les questions qui sont en droit d’être posées ne le sont pas ou les relances n’interviennent pas puisque de toute façon ce ne sont pas des gens dont c’est le métier. L’intérêt c’est qu’il soit visible mais surtout d’en dire le moins possible », a confié le journaliste avant de poursuivre.