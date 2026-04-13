Kylian Mbappé avec une star du PSG : Bertrand Latour hallucine, «pour moi c’est nul» !

Deux ans après son départ du PSG, Kylian Mbappé continue de voir son nom associer au club parisien. Et pour cause, le numéro 10 du Real Madrid est notamment très proche d’une star parisienne et a récemment fait une apparition remarquée avec cette dernière. Bertrand Latour lui, n’a pas du tout apprécié. Explications.
A ce jour, Kylian Mbappé reste le meilleur buteur du PSG. Récemment, le capitaine de l’équipe de France évoluant désormais au Real Madrid a pu évoquer sa relation avec son ancien club au sein de l’émission « The Bridge ». Créée par son coéquipier en club et en sélection Aurélien Tchouaméni, cette dernière a pour but de faire participer les acteurs du football ainsi que d’autres personnalités connues venant d’autres secteurs afin de croiser des conversations.
Bertrand Latour n’a pas aimé l’épisode de The Bridge avec Mbappé et Hakimi
Dernièrement, c’est aux côtés d’Achraf Hakimi, l’un de ses très grands amis, que Kylian Mbappé est apparu. Et clairement, Bertrand Latour n’a pas apprécié. « C’est évidemment une opération de communication, mais ça l’est toujours quand bien même ils accordent une interview plus classique à des journalistes. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur puisque les questions qui sont en droit d’être posées ne le sont pas ou les relances n’interviennent pas puisque de toute façon ce ne sont pas des gens dont c’est le métier. L’intérêt c’est qu’il soit visible mais surtout d’en dire le moins possible », a confié le journaliste avant de poursuivre.
« Pour moi, c’est nul et non avenu, ça ne sert à rien à du tout »
« Quand vous avez, pour faire référence à cette émission-là, des gens qui vont peut-être bientôt être jugés pour viol et qui risquent la prison et qu’il n’y a pas une question qui est posée dessus, que vous avez un capitaine d’une équipe qui a gagné une compétition sur tapis vert qui dit très tranquillement qu'il est content d’avoir gagné sans qu’on lui dise « il y a quoi à être fier d’avoir gagné dans ces conditions ? » Pour moi, c’est nul et non avenu, ça ne sert à rien à du tout, si ce n’est pas à parler à leur communauté qui les aime déjà », conclut Bertrand Latour.