PSG : Il l'annonce en direct, Mbappé va toucher 140M€

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à l'issue de son engagement. Alors que le PSG n'encaissera aucune indemnité pour son transfert, le capitaine de l'équipe de France devrait toucher un salaire d'environ 140M€ par an à la Maison-Blanche.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Lorsque le dernier exercice s'est achevé, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction où il annonçait qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé va signer au Real à l'été 2024

Alerté par la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait décidé de ne pas boucler son transfert cet été, mais plutôt à la fin de son contrat le 30 juin 2024. En effet, le club merengue préférerait patienter une année pour pouvoir s'offrir les services de la superstar française librement et gratuitement. « J'ai demandé à mes sources au Real Madrid et elles me disent que c'est stupide (les rumeurs sur son arrivée), elles n'ont pas parlé au PSG ni à Mbappé. Le joueur n'arrivera en aucun cas cet été » , a affirmé Irene Junquera sur El Desmarque Madrugada.

«Il sera payé 140 millions d'euros par saison»