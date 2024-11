Mercato : «Le meilleur au monde» va signer au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de Luis Enrique, dont la prolongation est d’ores et déjà actée, Luis Campos pourrait lui aussi prolonger son aventure avec le PSG, qu’il a rejoint en juillet 2022. Sur les ondes de RMC jeudi, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit confiant à ce sujet et le considère comme « le meilleur au monde ».

Arrivé au PSG à l’été 2022, Luis Campos a récemment été annoncé dans le viseur d’Arsenal, à la recherche d’un nouveau directeur sportif après le départ d’Edu. Mais le club de la capitale veut conserver son conseiller sportif portugais, dont le contrat arrive à son terme en juin 2025.

« On a Luis le professionnel. Le meilleur au monde »

En marge de l’inauguration du Campus PSG jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir tout le bien qu’il pensait de Luis Campos. À propos de ce dernier, le président du club de la capitale a déclaré : « On a Luis le professionnel. Le meilleur au monde », comme on peut le constater sur des images diffusées par Canal+.

Le PSG veut prolonger Luis Campos

Comme Luis Enrique, Luis Campos pourrait lui aussi prolonger son contrat pour deux années supplémentaires, jusqu'en juin 2027. « On ne changera rien. Que l’on sorte ou que l’on gagne, c’est exactement la même chose. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger ? J'ai confiance oui, c’est ce qu’on veut », a assuré Nasser Al-Khelaïfi jeudi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.