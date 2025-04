Mbappé : Signature imminente, c'est une catastrophe ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid est décevante aussi bien sur le plan personnel que collectif, le Real Madrid aurait l'intention de prolonger Vinicius Junior, malgré l'incapacité des deux stars à s'entendre sur le terrain. Est-ce une erreur du club merengue ?

C'est une information qui a fait l'effet d'une petite bombe en Espagne. Mardi soir, El Larguero révélait en effet que le Real Madrid avait décidé de prolonger le contrat de Vinicius Junior pourtant annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite qui semblait prête à toute les folies pour l'ailier brésilien. Une prolongation qui intrigue d'autant plus que le numéro 7 vit une saison compliquée durant laquelle son entente avec Kylian Mbappé n'a jamais fonctionné. Jérôme Rothen prédit même une catastrophe.

Vinicius prolongé, la grosse erreur du Real Madrid ?

« Prolonger n'est pas un bon choix pour Vinicius. Il a tout gagné avec le Real... Cette année, il y a un mal-être, certains expliquaient que c'était à cause du fait qu'il n'ait pas eu le Ballon d'Or. Il a boudé, et cela s'est vu à travers des performances très moyennes pour un joueur de sa classe parce que l'année dernière franchement, il était énorme. Et si le Real a tout gagné la saison dernière c'est parce que Vinicius était à ce niveau-là. Après, il y a eu un mal-être sur la façon de jouer du Real parce que je trouve qu'à un moment il y a eu un ras-le-bol de sa part de ne pas avoir les ballons dans les mêmes conditions que l'année dernière », rappelle-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant d'en rajouter une couche.

Mbappé et Vinicius incompatibles ?

« On nous a fait croire que l'entente avec Kylian Mbappé était parfaite, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Je n'ai pas besoin d'être dans le vestiaire pour sentir qu'entre les deux, ce n'est pas l'entente parfaite. Si l'entente n'est pas parfaite entre les deux, c'est que Vinicius n'a pas mis assez d'eau dans son vin pour que Kylian Mbappé s'adapte plus vite que prévu au Real et accepte le statut de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a senti une rétrogradation à ce niveau-là et cela s'est vu dans ses performances », ajoute Jérôme Rothen.

