Transfert à 18 millions : C’est la folie à l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL tient son nouvel attaquant de pointe pour la seconde partie de saison. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le club rhodanien a déjà officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt. L’international auriverde souhaitait se relancer loin du Real Madrid. Et l’annonce de son transfert a provoqué un vent de folie chez les Gones.

Paulo Fonseca aura droit à une nouvelle solution en attaque pour la seconde partie de saison. La semaine dernière, l’OL a officialisé la venue d’Endrick, qui a débarqué en prêt. L’international auriverde souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid et souhaitait donc se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick à l'OL : C'est la folie sur les réseaux sociaux L’annonce du transfert a d’ailleurs provoqué un vent de folie à l’OL. Cette dernière a fait sensation, dépassant la barre des 18 millions de réactions sur les réseaux sociaux comme le rapporte AS. Il s’agirait d’ailleurs là d’un record pour l’OL depuis la création de son compte Instagram. Cela faisait bien longtemps qu’une recrue n’avait pas suscité un tel engouement chez les Gones.