Fake news au PSG : L’annonce qui relance le mercato ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense centrale, surtout avec les prestations de Lucas Beraldo et Illya Zabaranyi, le Paris Saint-Germain aurait activé deux pistes du côté du Portugal. La presse lusitanienne nous a récemment appris que Luis Campos suivrait de près Ousmane Diomande du Sporting, ainsi que Tomás Araújo, qui évolue du côté de Benfica.

Après avoir réalisé un excellent coup avec Willian Pacho, Luis Campos semble s’être trompé. Car les autres recrues en défense centrale n’ont pas vraiment apporté satisfaction et certaines pourraient même quitter le PSG, comme Lucas Beraldo.

Diomande ou Araújo ? Pour le remplacer, le directeur sportif parisien aurait deux pistes claires, toutes les deux menant au Portugal. La première et la plus importante concernerait Ousmane Diomande, joueur du Sporting qui possèderait toutefois une clause de départ de 80M€. La seconde mènerait à Tomás Araújo, défenseur de Benfica et ami très proche de João Neves.