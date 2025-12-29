Mercato - PSG : La fake news dénoncée à l’étranger !

Axel Cornic

Après avoir très peu recruté cet été, le Paris Saint-Germain semble vouloir faire quelques ajustements dans son effectif. C’est notamment le cas en défense centrale, puisque Luis Campos aurait déjà deux pistes au Portugal, avec Ousmane Diomande du Sporting ainsi que Tomás Araújo de Benfica.

Si Marquinhos et Willian Pacho performent, on ne peut pas vraiment dire la même chose pour Lucas Beraldo ou Ilya Zabarnyi. Les deux recrues n’ont pas convaincu depuis leur signature au PSG, où l’on pense déjà à les remplacer et ce, dès le mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans quelques jours.

Le prochain gros coup du PSG Luis Campos aurait trouvé son bonheur au Portugal, puisque plusieurs sources évoquent un intérêt prononcé pour Ousmane Diomande ainsi que pour Tomás Araújo. Leurs prix sont toutefois très élevés, puisque l’international ivoirien possède une clause de départ à 80M€ et son homologue portugais serait évalué à près de 45M€.