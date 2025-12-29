Un joueur de Paris prêt à tout plaquer pour l'OM ?

Ilan Kebbal (27 ans) s'affirme au Paris FC dans l'élite du football français cette saison, pour la première fois en 46 ans. Ses performances ne laissent pas les observateurs indifférents à l'image de Raphaël Domenach qui l'a interrogé sur un potentiel transfert à l'OM. Une hypothèse qui semble plaire au principal intéressé.
Il n'a pas eu la possibilité de défendre les couleurs de son club de cœur qu'est l'OM. Natif de Marseille, Ilan Kebbal a connu une ribambelle de clubs français depuis ses débuts en professionnels et habite même dans la ville de l'ennemi marseillais qu'est le PSG à Paris. En effet, Kebbal défend les couleurs du voisin du Parc des princes, à savoir le PFC à Jean Bouin et ce, depuis trois ans désormais.
«S'il veut signer à l'OM encore heureux»
A 27 ans, Ilan Kebbal semble être arrivé à maturité pour éventuellement faire le grand saut à l'OM. Son coéquipier Maxime Lopez, passé par le club marseillais, y croit dur comme fer. « Encore heureux. C'est ce que je lui ai dit en début de saison, tous les jours je lui disais : « je vais tout faire pour que tu fasses la meilleure saison possible ». S'il veut signer à l'OM encore heureux. Il n'a pas besoin de moi, vu la saison qu'il fait ». a confié l'ex milieu de terrain de l'Olympique de Marseille au média Carré.
«Marseille, j'en rêvais étant petit»
Répondant au journaliste Raphaël Domenach, Ilan Kebbal a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille. Au point d'être prêt à tout quitter pour avoir une chance de jouer dans le club qui l'a fait rêver pendant son enfance ? « Marseille, c'est ma vie. Bien sûr que j'ai grandi en le regardant jouer (il montre Maxime Lopez). Marseille c'est le meilleur club du monde pour moi, c'est ma ville. (...) Marseille, j'en rêvais étant petit. Ce n'est pas un truc qui me manquerait, mais c'est l'OM ».