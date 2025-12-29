Un joueur de Paris prêt à tout plaquer pour l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ilan Kebbal (27 ans) s'affirme au Paris FC dans l'élite du football français cette saison, pour la première fois en 46 ans. Ses performances ne laissent pas les observateurs indifférents à l'image de Raphaël Domenach qui l'a interrogé sur un potentiel transfert à l'OM. Une hypothèse qui semble plaire au principal intéressé.

Il n'a pas eu la possibilité de défendre les couleurs de son club de cœur qu'est l'OM. Natif de Marseille, Ilan Kebbal a connu une ribambelle de clubs français depuis ses débuts en professionnels et habite même dans la ville de l'ennemi marseillais qu'est le PSG à Paris. En effet, Kebbal défend les couleurs du voisin du Parc des princes, à savoir le PFC à Jean Bouin et ce, depuis trois ans désormais.

«S'il veut signer à l'OM encore heureux» A 27 ans, Ilan Kebbal semble être arrivé à maturité pour éventuellement faire le grand saut à l'OM. Son coéquipier Maxime Lopez, passé par le club marseillais, y croit dur comme fer. « Encore heureux. C'est ce que je lui ai dit en début de saison, tous les jours je lui disais : « je vais tout faire pour que tu fasses la meilleure saison possible ». S'il veut signer à l'OM encore heureux. Il n'a pas besoin de moi, vu la saison qu'il fait ». a confié l'ex milieu de terrain de l'Olympique de Marseille au média Carré.