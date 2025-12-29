PSG - Transfert à 60M€ : C’est confirmé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG ne compte pas vraiment bouger cet hiver sur le mercato. En revanche, le club de la capitale devrait être actif l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient notamment coché le nom d’Ayyoub Bouaddi sur sa liste. Mais le crack du LOSC affolerait également la Premier League. Et la tendance semble se confirmer.

Cet hiver, le PSG va être plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale n’a pas prévu d’être très actif comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Cependant, les Rouge-et-Bleu devraient bouger l’été prochain. Les pensionnaires de la Ligue 1 prépareraient déjà leur recrutement et auraient déjà quelques noms en tête.

Le PSG cible Ayyoub Bouaddi sur le mercato Le PSG observerait notamment Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, l’international Espoirs français est déjà un joueur important au LOSC. Les Dogues l’ont d’ailleurs prolongé jusqu’en juin 2029 et ont fixé leur prix à 60M€ pour un éventuel transfert. Le PSG ne serait toutefois pas le seul club intéressé par les services du jeune milieu de terrain.