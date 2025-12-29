Samuel Eto’o à l’OL, le transfert de folie !

Pierrick Levallet

L’OL va entamer la deuxième partie de saison avec un nouvelle attaquant de pointe. Le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt la semaine dernière. L’international auriverde entend se relancer en vue de la Coupe du monde 2026, puis revenir au Real Madrid pour essayer de s’y imposer. Il suivrait ainsi le même parcours qu’un certain Samuel Eto’o, qui n’avait finalement pas su convaincre les Merengue.

Après une première partie de saison avec seulement Martin Satriano comme option devant, l’OL a décidé de corriger ce problème. Le club rhodanien a officialisé la semaine dernière l’arrivée d’Endrick en prêt. L’international auriverde était barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid et ne semblait pas entrer dans les plans de Xabi Alonso.

Endrick veut se relancer puis revenir au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, Endrick a ainsi pour objectif de se relancer à l’OL en vue de la Coupe du monde 2026. Le Brésilien aimerait également prouver qu’il a l’étoffe pour revenir au Real Madrid et essayer de s’y imposer. Il emprunterait ainsi la même voie que d’autres attaquants passés chez les Merengue, dont Samuel Eto’o. Le Camerounais n’avait toutefois pas réussi à convaincre ses dirigeants.