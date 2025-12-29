Transfert au PSG : Haaland s'éclate sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Erling Braut Haaland a accueilli comme il se doit Gianluigi Donnarumma à Manchester City après que celui qui a été élu meilleur gardien de la saison dernière par le biais du Trophée Kopa ait été poussé vers la sortie par le PSG. Le Norvégien, très taquin, n'a pas manqué l'occasion de se payer Donnarumma sous une de ses publications Instagram.

« Chaque joueur a un poids à respecter. Ils reviennent le 25 et je serai là pour contrôler combien de kilos ils ont pris, (pour voir) s'ils ont grossi ». Avant le début des fêtes de fin d'année, alors que Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Nottingham Forest samedi (2-1), Pep Guardiola prévenait son groupe en conférence de presse. Une prise de poids en dehors de ses standards entraînerait une non-sélection pour le match en question.

«Noël 2025 : 3 points et un contrôle de poids réussi» Un cliché de Gianluigi Donnarumma sur la balance a circulé sur les réseaux sociaux avec les regards soucieux de Pep Guardiola, Phil Foden ou encore Ruben Dias en plus d'Erling Braut Haaland. Visiblement, Donnarumma a passé le test puisqu'il a été titularisé dans les buts de l'équipe du coach espagnol à Nottingham. Après la rencontre, le joueur transféré par le PSG pour 30M€ à l'intersaison a publié une série de photos avec la légende suivante sur Instagram. « Noël 2025 : 3 points et un contrôle de poids réussi ».