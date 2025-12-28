Traumatisé par le PSG, il lâche 95M€ sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, le PSG a fait de nombreux dégâts sur son passage en écœurant de nombreuses équipes en Ligue des champions. Ce fut notamment le cas de Liverpool. D'ailleurs, Arne Slot reconnaît que s'il a choisi de recruter Hugo Ekitike, c'est parce qu'il a été impressionné par la vitesse des attaquants parisiens.

C'est probablement l'un des grands moments de la saison dernière. Le huitième de finale retour de Ligue des champions à Anfield remporté aux tirs-au-but par le PSG restera comme l'un des matches les plus impressionnants de la saison. D'ailleurs, Arne Slot s'en souvient très bien puisqu'il reconnaît même que c'est après avoir affronté des attaquants comme Désiré Doué ou Ousmane Dembélé qu'il a décidé de recruter Hugo Ekitike l'été dernier afin d'apporter plus de vitesse à son jeu. Un transfert qui avoisine le 95M€.

Liverpool recrute Ekitike... grâce au PSG ! « Hugo fait partie des joueurs les plus rapides que nous ayons. C'était l'un des éléments que je souhaitais apporter à cette équipe, c'est-à-dire avoir un rythme incroyable », lâche l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse, avant de poursuivre.