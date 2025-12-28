PSG - Ousmane Dembélé : Son successeur annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’année 2025 a été particulièrement radieuse pour Ousmane Dembélé. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or en septembre dernier. En Espagne, on se porte néanmoins déjà sur l’identité du lauréat de l’année prochaine. Et un nom commence à être évoqué.

Pour Ousmane Dembélé, 2025 a été une année de rêve. L’attaquant de 28 ans a été l’un des artisans majeurs de la première Ligue des champions de l’histoire du PSG. En septembre dernier, l’international français a ainsi été sacré Ballon d’Or, malgré la concurrence de Lamine Yamal. En Espagne, on penserait toutefois déjà au lauréat de l’année prochaine.

Pedri Ballon d’Or après Ousmane Dembélé ? Et pour Ramons Planes, Pedri a le potentiel pour succéder à Ousmane Dembélé. « Il a toutes les qualités pour remporter le Ballon d'Or » a expliqué l’ex-directeur technique du FC Barcelone, qui officie désormais à Al-Ittihad, au micro de Radioestadio Noche sur la Onda Cero.