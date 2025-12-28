PSG : Un phénomène s'en va, l’énorme coup de cœur à l’étranger !

Tout juste âgé de 17 ans, Ibrahim Mbaye est déjà bien intégré au sein de la sélection sénégalaise. Auteur d’une belle entrée en jeu ce samedi face à la RDC, le phénomène du PSG pourrait rapidement devenir le chouchou des Lions de la Teranga. Sa prestation a en tout cas vivement été saluée par son coéquipier Moussa Niakhate.
Cette saison, un crack commence doucement à se faire un nom au sein de l’effectif du PSG. Né en 2008, Ibrahim Mbaye a montré de belles choses lors de ces dernières semaines. Remuant, l’ailier de 17 ans a également pris une grosse décision concernant la suite de sa carrière en choisissant de représenter le Sénégal au niveau international.
Ibrahim Mbaye brille avec le Sénégal
Un choix fort, qui a mené le phénomène du PSG jusqu’à la CAN au Maroc avec les Lions de la Teranga. Ce samedi, l’entrée en jeu d’Ibrahim Mbaye a notamment permis aux Sénégalais d’obtenir le but de l’égalisation face à la RDC lors de la deuxième journée. La prestation du Titi Parisien a été saluée par le défenseur de l’OL Moussa Niakhate.
« Je suis fier de lui »
« Il a fait une superbe entrée, très dynamique. Il a amené un souffle nouveau à cette équipe. C’est ce qu’on demande à tout le monde. D’aider l’équipe. Je suis fier de lui. On est tous là pour le protéger », a ainsi confié le défenseur sénégalais à l’issue de ce match nul (1-1).