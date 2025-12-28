PSG : Un phénomène s'en va, l’énorme coup de cœur à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout juste âgé de 17 ans, Ibrahim Mbaye est déjà bien intégré au sein de la sélection sénégalaise. Auteur d’une belle entrée en jeu ce samedi face à la RDC, le phénomène du PSG pourrait rapidement devenir le chouchou des Lions de la Teranga. Sa prestation a en tout cas vivement été saluée par son coéquipier Moussa Niakhate.

Cette saison, un crack commence doucement à se faire un nom au sein de l’effectif du PSG. Né en 2008, Ibrahim Mbaye a montré de belles choses lors de ces dernières semaines. Remuant, l’ailier de 17 ans a également pris une grosse décision concernant la suite de sa carrière en choisissant de représenter le Sénégal au niveau international.

Ibrahim Mbaye brille avec le Sénégal Un choix fort, qui a mené le phénomène du PSG jusqu’à la CAN au Maroc avec les Lions de la Teranga. Ce samedi, l’entrée en jeu d’Ibrahim Mbaye a notamment permis aux Sénégalais d’obtenir le but de l’égalisation face à la RDC lors de la deuxième journée. La prestation du Titi Parisien a été saluée par le défenseur de l’OL Moussa Niakhate.