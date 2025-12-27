Le PSG a choisi son nouveau crack : C'est du lourd !

Depuis plusieurs années désormais, le PSG a décidé d'acter son projet sur la recherche de nouveaux talents afin de préparer le futur. Dans cette optique, Luis Campos aurait commencé à sonder l'entourage d'Aly Traoré. L'attaquant de 16 ans affole déjà les compteurs dans les équipes de jeunes d'Amiens.
Le nouveau projet du PSG tourne désormais clairement son recrutement vers la jeunesse afin de préparer l'avenir. Et visiblement, aucun championnat n'échappe à la surveillance de Luis Campos et son équipe. Pas même la Ligue 2.
Aly Traoré, le prochain crack du PSG ?
En effet, selon les informations d'Africa Foot, le PSG aurait pris des renseignements auprès de l'entourage d'Aly Traoré qui évolue à Amiens. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant Franco-Malien affole les compteurs avec les équipes de jeunes du club picard puisqu'il a inscrit 8 buts en 6 matchs avec les U17 Nationaux puis puis 6 buts en 7 matchs joués avec les U19, dont 2 en Coupe Gambardella.
Une folle concurrence dans ce dossier
Par conséquent, il n'est pas étonnant que le PSG s'intéresse à un tel profil, mais les Parisiens ne seront pas seuls dans ce dossier. En effet, Africa Foot ajoute que le RB Salzbourg, l’AS Monaco, le RB Leipzig, Arsenal, Manchester City ou encore Manchester United sont tous intéressés par Aly Traoré qui devrait donc se retrouver au cœur d'une immense bataille pour son avenir.