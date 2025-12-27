Le PSG a choisi son nouveau crack : C'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années désormais, le PSG a décidé d'acter son projet sur la recherche de nouveaux talents afin de préparer le futur. Dans cette optique, Luis Campos aurait commencé à sonder l'entourage d'Aly Traoré. L'attaquant de 16 ans affole déjà les compteurs dans les équipes de jeunes d'Amiens.

Le nouveau projet du PSG tourne désormais clairement son recrutement vers la jeunesse afin de préparer l'avenir. Et visiblement, aucun championnat n'échappe à la surveillance de Luis Campos et son équipe. Pas même la Ligue 2.

Aly Traoré, le prochain crack du PSG ? En effet, selon les informations d'Africa Foot, le PSG aurait pris des renseignements auprès de l'entourage d'Aly Traoré qui évolue à Amiens. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant Franco-Malien affole les compteurs avec les équipes de jeunes du club picard puisqu'il a inscrit 8 buts en 6 matchs avec les U17 Nationaux puis puis 6 buts en 7 matchs joués avec les U19, dont 2 en Coupe Gambardella.