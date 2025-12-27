100M€ : Le PSG contourne la loi pour un transfert !

Et si l’avenir de Vitinha s’écrivait… au Real Madrid ? Selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, la Casa Blanca pourrait se jeter sur le joueur du PSG si Vinicius Jr venait à faire ses valises. Et pour faciliter un potentiel transfert, le Real Madrid pourrait d’ailleurs compter sur un accord secret à 100M€ à propos duquel on en saurait un peu plus.
Heureux au PSG, Vitinha se verrait toutefois bien jouer en Espagne. « La Liga est fantastique et correspond mieux à mon style de jeu. J'aimerais y jouer un jour », confiait le Portugais qu’on a annoncé dans le viseur du Real Madrid. D’ailleurs, ces dernières heures, c’est la Cadena Ser qui a rajouté de l’huile sur le feu à propos de la possibilité de voir Vitinha rejoindre la Casa Blanca.
Vitinha au Real Madrid ?
N’ayant pas prévu de quitter le PSG dans l’immédiat, Vitinha pourrait toutefois faire l’objet d’une offensive du Real Madrid prochainement. En effet, selon le média espagnol, la Casa Blanca pourrait tout faire pour recruter le protégé de Luis Enrique en cas de départ de Vinicius Jr. C’est alors qu’il a été révélé qu’un accord existerait pour rendre possible un transfert de Vitinha si toutes les parties sont d’accord moyennant 100M€.
« Bien que les clauses libératoires soient interdites en France… »
Pour la Cadena Ser, André Onrubia en a dit plus sur cet accord qui contourne la loi française. « Sous la direction de Luis Enrique, il est devenu le meilleur milieu de terrain du monde. L'année dernière, il a prolongé son contrat, mais bien que les clauses libératoires soient interdites en France, des accords de vente soumis à d'autres conditions existent. Si le Real Madrid décide finalement de recruter Vitinha, c'est le club parisien qui fixera le prix », a expliqué le journaliste sur ce dossier Vitinha.