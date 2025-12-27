Viré par le PSG, il a un coup de foudre à l'étranger !

Axel Cornic

Seulement quelques semaines après une victoire historique en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été mis à la porte du Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. L'international italien a ainsi dû se trouver un nouveau club et a finalement signé pour Manchester City, rejoignant un certain Ering Haaland.

C’est le gros rebondissement de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au PSG, à moins d’un an de la fin de son contrat. Et après la Serie A ainsi que la Ligue 1, c’est ne Premier League qu’il a décidé de poursuivre sa carrière...

La bromance Donnarumma-Haaland Donnarumma a en effet signé pour Manchester City, retrouvant Erling Haaland, dont il semble proche. « C'est un type formidable et très calme. Il adore sa famille et on s'est tout de suite bien entendus, on a une connexion naturelle » a expliqué l’ancien du PSG, au micro de Sky Sports.