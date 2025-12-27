Un international français au PSG : La discussion secrète à Paris !

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et des nombreuses rumeurs fusent déjà autour du Paris Saint-Germain. C’est le cas en Italie, où l’on annonce que le club parisien serait en train de négocier le transfert d’un international français, qui évolue actuellement en Serie A.

Après la victoire historique en Ligue des Champions, le PSG a fait un choix fort, suivant les conseils de Luis Enrique. Contrairement à ses habitudes, Paris a en effet très peu recruté lors du mercato estival, mais les choses pourraient changer et ce, dès les prochaines semaines.

La Roma a fait le voyage jusqu’à Paris Car les médias italiens annoncent déjà un très gros coup pour le PSG ! D’après les informations du journaliste Ilario Di Giovambattista de Radio Radio, le directeur sportif de l’AS Roma serait actuellement dans la capitale française pour discuter d’un possible transfert de Manu Koné, international français de 24 ans qui est en train d’exploser depuis un an.