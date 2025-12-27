OM-PSG : Grosse trahison sur le mercato ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Darryl Bakola pourrait prolonger à l'OM. En effet, le club phocéen aimerait le voir rempiler jusqu'en 2030. Toutefois, le PSG et plusieurs autres écuries européennes aimeraient s'attacher les services du crack de 18 ans. Selon vous, Darryl Bakola va-t-il oser quitter l'OM pour rejoindre le club rival ? A vos votes !

Formé à l'OM, Darryl Bakola est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, la pépite de 18 ans pourrait ne plus faire long feu à Marseille. D'ailleurs, Darryl Bakola pourrait rejoindre l'ennemi numéro 1 de l'OM : le PSG.

OM : Bakola est dans le viseur du PSG Selon les informations de Caught Offside, Darryl Bakola aurait une grosse cote de popularité sur le marché, que ce soit en France ou à l'étranger. Dans l'hexagone, le numéro 50 de l'OM serait dans le collimateur du PSG. En Angleterre, Darryl Bakola intéresserait à la fois Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester United et City. En Italie, la Juventus serait séduite par le milieu offensif formé à Marseille. Enfin, en Allemagne, le Bayern et le Borussia Dortmund en pinceraient également pour Darryl Bakola. Mais quelle est la position de l'OM ?