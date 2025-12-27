AccueilMercato Football

OM-PSG : Grosse trahison sur le mercato ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Darryl Bakola pourrait prolonger à l'OM. En effet, le club phocéen aimerait le voir rempiler jusqu'en 2030. Toutefois, le PSG et plusieurs autres écuries européennes aimeraient s'attacher les services du crack de 18 ans. Selon vous, Darryl Bakola va-t-il oser quitter l'OM pour rejoindre le club rival ? A vos votes !

Formé à l'OM, Darryl Bakola est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, la pépite de 18 ans pourrait ne plus faire long feu à Marseille. D'ailleurs, Darryl Bakola pourrait rejoindre l'ennemi numéro 1 de l'OM : le PSG.

OM : Bakola est dans le viseur du PSG

Selon les informations de Caught Offside, Darryl Bakola aurait une grosse cote de popularité sur le marché, que ce soit en France ou à l'étranger. Dans l'hexagone, le numéro 50 de l'OM serait dans le collimateur du PSG. En Angleterre, Darryl Bakola intéresserait à la fois Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester United et City. En Italie, la Juventus serait séduite par le milieu offensif formé à Marseille. Enfin, en Allemagne, le Bayern et le Borussia Dortmund en pinceraient également pour Darryl Bakola. Mais quelle est la position de l'OM ?

L'OM veut prolonger Bakola

A en croire Caught Offside, l'OM refuse catégoriquement de lâcher Darryl Bakola dans un avenir proche. D'ailleurs, les hautes sphères olympiennes voudraient prolonger leur crack jusqu'en 2030.

Selon vous, Darryl Bakola va-t-il trahir l'OM en signant au PSG ? C'est le moment de voter !

Sondage

Darryl Bakola va signer au PSG
15%
Darryl Bakola va signer à Chelsea
8%
Darryl Bakola va signer à Arsenal
2%
Darryl Bakola va signer à Newcastle
0%
Darryl Bakola va signer à Manchester United
4%
Darryl Bakola va signer à Manchester City
4%
Darryl Bakola va signer à la Juventus
0%
Darryl Bakola va signer au Bayern
4%
Darryl Bakola va signer au Borussia Dortmund
4%
Darryl Bakola va prolonger à l'OM
60%
Voir les résultats
