Max Verstappen donne des conseils... à un pilote qui rêve de le battre !

A quelques semaines du début d'une saison qui s'annonce totalement indécise, Max Verstappen fera tout de même partie des grands favoris par son statut. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de donner des conseils à un pilote qui veut le battre.
Cette saison en Formule 1 s'annonce totalement indécise avec l'instauration d'une nouvelle réglementation qui ressemble à une révolution. C'est d'ailleurs ce qui explique que les changements au sein des équipes à l'intersaison ont été très peu nombreux contrairement à la saison précédente. Le plus marquant a eu lieu chez Red Bull avec l'arrivée d'Isack Hadjar à la place de Yuki Tsunoda. Le jeune français aura donc l'ambition de dominer Max Verstappen, sn nouveau coéquipier. Et le quadruple champion du monde lui donne des conseils pour la saison 2026.
Verstappen conseille Hadjar
« Je pense qu’en tant que pilote, tu dois toujours croire que tu es le meilleur, non ? Ça doit être l’approche. Tu dois te dire : "Je peux battre n’importe qui". Je suis totalement pour ça, pour tout le monde. Quand j’ai commencé en F1 lors de ma première année, je me disais : "Donnez-moi la voiture et je gagnerai le championnat". C’est comme ça que tu penses », lance-t-il dans le podcast Up to Speed avant de poursuivre.
«Je suis totalement pour ça»
« Bien sûr, quand tu regardes les choses avec du recul, tu dois faire des erreurs, tu dois apprendre, et c’est mieux que cela arrive dans une voiture qui ne peut pas se battre pour le titre. Ça fait un peu moins mal. Au final, je suis très content de l’approche que j’avais lors de ma première saison. Être un peu au milieu, se battre pour des points, mais aussi commettre quelques erreurs stupides, et je pense que c’est une bonne façon de débuter », ajoute Max Verstappen.