Max Verstappen donne des conseils... à un pilote qui rêve de le battre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines du début d'une saison qui s'annonce totalement indécise, Max Verstappen fera tout de même partie des grands favoris par son statut. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de donner des conseils à un pilote qui veut le battre.

Cette saison en Formule 1 s'annonce totalement indécise avec l'instauration d'une nouvelle réglementation qui ressemble à une révolution. C'est d'ailleurs ce qui explique que les changements au sein des équipes à l'intersaison ont été très peu nombreux contrairement à la saison précédente. Le plus marquant a eu lieu chez Red Bull avec l'arrivée d'Isack Hadjar à la place de Yuki Tsunoda. Le jeune français aura donc l'ambition de dominer Max Verstappen, sn nouveau coéquipier. Et le quadruple champion du monde lui donne des conseils pour la saison 2026.

Selon Max Verstappen, Red Bull doit "encore faire un pas en avant" pour se battre pour les victoires en 2026 ! 💬🥇



(lors d'un événement organisé par Viaplay)#F1 pic.twitter.com/WzFphkQ5Yl — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 26, 2026

Verstappen conseille Hadjar « Je pense qu’en tant que pilote, tu dois toujours croire que tu es le meilleur, non ? Ça doit être l’approche. Tu dois te dire : "Je peux battre n’importe qui". Je suis totalement pour ça, pour tout le monde. Quand j’ai commencé en F1 lors de ma première année, je me disais : "Donnez-moi la voiture et je gagnerai le championnat". C’est comme ça que tu penses », lance-t-il dans le podcast Up to Speed avant de poursuivre.