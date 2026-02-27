OM - «L'embrouille» qui lui a coûté sa place : Quinze ans plus tard, il revient !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille aurait pu compter sur deux « minots » prometteurs de la même génération au milieu des années 2000. Néanmoins, il n'en a rien été à cause « d'une histoire d'agents » que le principal intéressé a encore en travers de la gorge des années plus tard. Avant de signer son retour à l'OM, il réglait ses comptes à la télévision.

Lorsqu'ils intègrent le centre de formation de l'OM, ils rêvent tous d'un jour porter le maillot de l'équipe première du club marseillais au Vélodrome. C'est un privilège qu'ont eu Samir Nasri, Maxime Lopez ou Boubacar Kamara pour ne citer qu'eux. Néanmoins, lui n'a pas eu cette chance et a été contraint de partir avant d'avoir la possibilité de connaître l'antre de l'Olympique de Marseille en tant que joueur.

💥 | Le choix de carrière qui a changé la vie de Medhi Benatia. ✈️🇲🇦 pic.twitter.com/SdL0E093tw — DAZN France (@DAZN_FR) February 26, 2026

«Il est surclassé dans toutes les catégories, sauf qu'il s'embrouille avec José Anigo» Après un prêt à Tours et à Lorient, Medhi Benatia quittait définitivement l'OM pour la Ligue 2 et Clermont Foot. Dès lors, il s'est révélé et a pu valider son billet pour l'Udinese en Serie A. Un journaliste de DAZN s'est dernièrement confié sur le parcours semé d'embûches de l'ex-défenseur avant la consécration au Bayern Munich et la Juventus. La faute à un clash avec le directeur sportif de l'OM de l'époque : José Anigo. « Le Marocain a toujours été vu comme étant une pépite au centre de formation de l'OM. Il est surclassé dans toutes les catégories, sauf qu'il s'embrouille avec José Anigo, le directeur sportif de l'époque. Il ne joue aucun match pro avec son équipe de coeur. Il part à Clermont en Ligue 2 ». 15 ans après son départ, Benatia revenait à Marseille comme conseiller sportif de l'OM avant une promotion au poste de directeur du football.