PSG ou OM ? Après la trahison, il annonce son vrai club de cœur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar d’Adrien Rabiot ou bien Timothy Weah dernièrement, plusieurs joueurs n’ont pas hésité à passer du PSG à l’OM ou inversement, malgré l’antagonisme entre les deux clubs. Après la fin de sa carrière de joueur, l’un de ceux qui avait joué pour Marseille après son passage à Paris avait révélé quel était son véritable club de cœur.

À l’été 2001, le PSG s’attachait les services de Gabriel Heinze en provenance du Real Valladolid. L’ancien international argentin (73 sélections) était alors âgé de 22 ans et a disputé 132 matchs avec le club de la capitale, jusqu’à son départ pour Manchester United en 2004. Trois ans plus tard, il rejoint le Real Madrid avant de revenir en France à l’été 2009, mais à l’OM, avec lequel il a notamment été sacré champion de France.

105M€ : L’OM s’offre un record historique (mais ce n’est pas une bonne nouvelle) https://t.co/UgvyteLHEG — le10sport (@le10sport) February 26, 2026

« Tout le monde sait que le club de mon cœur, c’est le Paris-Saint-Germain » Pourtant, comme il l’assurait dans l’émission Luis Attaque sur RMC en 2014, une fois sa carrière terminée, le véritable club de cœur de Gabriel Heinze était et est le PSG : « Tout le monde sait que le club de mon cœur, c’est le Paris-Saint-Germain, parce que je suis arrivé ici à 22 ans. Luis m’a fait venir. J’étais très jeune. C’est là que je me suis fait connaître. » L’ancien défenseur a tout de même « beaucoup de respect pour Marseille. J’y ai passé des moments extraordinaires. J’ai été champion là-bas. Je n’ai jamais vécu une chose pareille. Quand j’ai joué dans les deux clubs, j’ai tout donné. »