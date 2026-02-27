Passé par le PSG et l’OM, il fait face à un choix impossible : «Ma fille est née à Paris et l’un de mes fils à Marseille»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si plusieurs joueurs au cours de l’histoire ont joué pour le PSG et l’OM durant leur carrière, il n’est pas certain que beaucoup d’entre eux aient des enfants qui soient nés à Paris et d’autres à Marseille. C’est une situation à laquelle a été confronté l’un de ceux qui a joué pour les deux clubs, entre lesquels il ne peut plus choisir.

Joueur du PSG de 2001 à 2004 avant de passer par Manchester United et le Real Madrid, Gabriel Heinze débarquait à l’OM à l’été 2009. Un club avec lequel il aura été sacré champion de France en 2010, pourtant, sa volonté était dans un premier temps de faire son retour à Paris.

«Ce sont des Twingos» : Deux joueurs du PSG prennent très cher (et les noms vont vous surprendre) https://t.co/31Fxvq052m — le10sport (@le10sport) February 26, 2026

« Antoine Kombouaré a décidé de parier sur les jeunes » « Je me suis en effet proposé directement au club. Je devais jouer car c’était une saison pré-Coupe du monde et j’avais perdu ma place au Real Madrid. C’était la condition que m’avait fixée Diego Maradona pour m’emmener en Afrique du Sud. Mais Antoine Kombouaré a décidé de parier sur les jeunes joueurs issus du centre de formation. J’avais envie de revenir, mais c’est l’entraîneur qui décide, on a donc vite mis fin aux négociations. L’OM est apparu ensuite », expliquait Gabriel Heinze dans un entretien accordé à L’Équipe en 2016.