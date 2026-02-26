De footballeur professionnel à vendeur chez Intersport : Un ancien joueur de l’équipe de France explique sa surprenante reconversion

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 42 ans et après avoir notamment joué pour le FC Barcelone, Valence et le Sporting Portugal, un ancien joueur professionnel qui compte 5 sélections avec l’équipe de France s’est reconverti en vendeur chez Intersport. Une nécessité plus qu’un choix pour le principal intéressé, qui a connu une période difficile après la fin de sa carrière, et encore aujourd’hui.

C’est une image qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux quand elle a été diffusée. Au mois d’avril dernier, un client du magasin Intersport à Plan de Campagne, juste à côté de Marseille, a publié une photo de lui avec un vendeur très particulier : Jérémy Mathieu, 5 sélections en équipe de France et une Ligue des champions remportée avec le FC Barcelone en 2015. Une reconversion qui a pu surprendre et qu’a expliqué l’ancien joueur de Toulouse, Valence et du Sporting Portugal.

« Je voulais sortir un peu de la maison, cela faisait un moment que je ne faisais plus rien » « J’ai essayé de rester dans le foot un peu, comme tout le monde. Dans le foot amateur », a confié Jérémy Mathieu dans l’émission Safe Play sur beIN SPORTS. Après la fin de sa carrière professionnelle, l’ancien défenseur a joué en Régional 2 à Luynes. Il a retrouvé un de ses anciens coéquipiers au centre de formation de Sochaux, Loïc Loval-Landré. « Il savait que je voulais sortir un peu de la maison, cela faisait un moment que je ne faisais plus rien. En discutant, lui aussi travaille là-bas, il m’a dit : “Il y a ce poste qui se libère” », a ajouté Jérémy Mathieu.