De footballeur professionnel à vendeur chez Intersport : Un ancien joueur de l’équipe de France explique sa surprenante reconversion

À 42 ans et après avoir notamment joué pour le FC Barcelone, Valence et le Sporting Portugal, un ancien joueur professionnel qui compte 5 sélections avec l’équipe de France s’est reconverti en vendeur chez Intersport. Une nécessité plus qu’un choix pour le principal intéressé, qui a connu une période difficile après la fin de sa carrière, et encore aujourd’hui.
C’est une image qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux quand elle a été diffusée. Au mois d’avril dernier, un client du magasin Intersport à Plan de Campagne, juste à côté de Marseille, a publié une photo de lui avec un vendeur très particulier : Jérémy Mathieu, 5 sélections en équipe de France et une Ligue des champions remportée avec le FC Barcelone en 2015. Une reconversion qui a pu surprendre et qu’a expliqué l’ancien joueur de Toulouse, Valence et du Sporting Portugal.
« Je voulais sortir un peu de la maison, cela faisait un moment que je ne faisais plus rien »
« J’ai essayé de rester dans le foot un peu, comme tout le monde. Dans le foot amateur », a confié Jérémy Mathieu dans l’émission Safe Play sur beIN SPORTS. Après la fin de sa carrière professionnelle, l’ancien défenseur a joué en Régional 2 à Luynes. Il a retrouvé un de ses anciens coéquipiers au centre de formation de Sochaux, Loïc Loval-Landré. « Il savait que je voulais sortir un peu de la maison, cela faisait un moment que je ne faisais plus rien. En discutant, lui aussi travaille là-bas, il m’a dit : “Il y a ce poste qui se libère” », a ajouté Jérémy Mathieu.
« S‘il y a Intersport c’est parce qu’il se passe un truc qui fait que j’ai pas mal de soucis »
« C’était surtout pour avoir une vie sociale disons », a-t-il expliqué, lui dont la carrière professionnelle s’est arrêté brutalement sur une rupture des ligaments croisés et qui a traversé une période de dépression. « J’ai fini sur les croisés. Je suis passé par un moment de dépression, il faut se le dire, il n’y a pas de problème. J’étais cloîtré chez moi et au bout d’un moment je me suis dis qu’il fallait sortir, il faut vivre. » En ce qui concerne sa reconversion, Jérémy Mathieu ne peut en revanche pas « trop en parler. S‘il y a Intersport c’est parce qu’il se passe un truc qui fait que j’ai pas mal de soucis. Je peux juste dire que je suis en procès. » Un métier qu’il « ne fera pas éternellement » et qui l'aide à remonter la pente, mais « pas encore totalement ».