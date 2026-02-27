Racisme : Nouveau scandale avec Vinicius Jr ?

La semaine dernière, lors du barrage aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Vinicius Jr a accusé Gianluca Prestianni d’avoir tenu des propos racistes à son encontre. Quelques jours après cette affaire, un autre incident raciste se serait produit avec l’international brésilien.
51e minute de jeu à l’Estadio da Luz, le mardi 17 février, Vinicius Jr ouvre le score pour le Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne, en barrage aller de la Ligue des champions. L’ailier brésilien se dirige alors vers le poteau de corner et commence à danser, en célébration. Ce que certains Lisboètes prennent comme une provocation, notamment Gianluca Prestianni. Ce dernier échange des mots avec Vinicius Jr en se cachant la bouche, avant que ce dernier ne se dirige vers François Letexier.
« Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit "singe" »
La star du Real Madrid signale à l’arbitre de la rencontre que Gianluca Prestianni l’a traité de « singe », ce que Kylian Mbappé a confirmé en zone mixte après le coup de sifflet final : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom. Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit "singe". (...) Ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Cinq fois. »
Une image raciste diffusée par le frère d’Otamendi ?
L’UEFA a ouvert une enquête et Gianluca Prestianni, qui s’est défendu en expliquant avoir proféré une insulte homophobe et non raciste, a été suspendu pour le match retour à Bernabéu, remporté mercredi par le Real Madrid (2-1). En attendant de connaître le fin mot de cette histoire, Vinicius Jr aurait de nouveau été victime de racisme, encore une fois lien avec un Argentin du Benfica Lisbonne. En effet, les médias portugais et notamment Record indiquent que le frère de Nicolas Otamendi aurait diffusé une image raciste sur Instagram, où l’on voit le Brésilien sous les traits d’un singe.