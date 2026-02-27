Racisme : Nouveau scandale avec Vinicius Jr ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La semaine dernière, lors du barrage aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Vinicius Jr a accusé Gianluca Prestianni d’avoir tenu des propos racistes à son encontre. Quelques jours après cette affaire, un autre incident raciste se serait produit avec l’international brésilien.

51e minute de jeu à l’Estadio da Luz, le mardi 17 février, Vinicius Jr ouvre le score pour le Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne, en barrage aller de la Ligue des champions. L’ailier brésilien se dirige alors vers le poteau de corner et commence à danser, en célébration. Ce que certains Lisboètes prennent comme une provocation, notamment Gianluca Prestianni. Ce dernier échange des mots avec Vinicius Jr en se cachant la bouche, avant que ce dernier ne se dirige vers François Letexier.

« Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit "singe" » La star du Real Madrid signale à l’arbitre de la rencontre que Gianluca Prestianni l’a traité de « singe », ce que Kylian Mbappé a confirmé en zone mixte après le coup de sifflet final : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom. Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit "singe". (...) Ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Cinq fois. »

