Top 14 : Champion olympique avec Antoine Dupont, il boucle un transfert surprise

Durant l'été 2024, Antoine Dupont a réussi l'exploit de décrocher le titre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7. Le capitaine du XV de France avait ensuite fait son retour avec le Stade Toulousain dans le Top 14. Et l'un de ses coéquipiers du JO de Paris est également transféré.

Alors qu'il a tout gagné avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont avait décidé de mettre entre parenthèse sa carrière dans le rugby à 15 pour se lancer dans le rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Un choix payant puisque les Bleus ont remporté le titre olympique. Antoine Dupont avait ensuite retrouvé le Stade Toulousains. Egalement médaillé d'or à Paris, Andy Timo a suivi la même trajectoire puisqu'il avait rejoint le Stade Français après les Jeux.

Andy Timo prêté au Stade Rochelais



En fin de contrat au 30 juin, Andy rejoint le Stade Rochelais en prêt jusqu’à la fin de la saison.



Arrivé en 2023, il a grandi sous nos couleurs et marqué l’histoire en devenant Champion Olympique à Paris 2024 🥇



Le club lui souhaite une… pic.twitter.com/6wTUSnvbzE — Stade Français Paris (@SFParisRugby) February 25, 2026

Andy Timo signe à La Rochelle Et désormais, il file à La Rochelle. Le club a effectivement officialisé le prêt d'Andy Timo en qualité de joker médical. « Formé au RC Massy, Andy Timo - 1m92 pour 95kg - fait ses débuts en Pro D2 avec son club formateur lors de la saison 2022/2023. Après avoir été sélectionné avec l'Équipe de France de rugby à VII en février 2023, le troisième ligne de 21 ans, rejoint le Stade Français Paris lors de l'intersaison 2023/2024. Il remporte le tournoi du circuit mondial de Los Angeles en mars 2024 avec les Bleus du VII et devient Champion Olympique lors des Jeux Olympiques de Paris. Il rejoindra le groupe rochelais à compter du 9 mars », peut-on lire de le communiqué de La Rochelle.