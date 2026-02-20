Antoine Dupont : La critique qui n'est jamais passée au Stade Toulousain, «ça me dérange»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont a lui aussi été soumis à certaines critiques par le passé, notamment pour son rendement au Stade Toulousain. Mais il a toujours pu compter sur un soutien important.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est le véritable leader de l'équipe de Fabien Galthié ainsi que du Stade Toulousain, et cela fait désormais plusieurs années qu'il est présenté comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde. Mais cela ne l'a pas empêché d'être critiqué par moment durant sa carrière.

Antoine Dupont 🤯



3 ans après, on ne s'est toujours pas remis de ce sauvetage défensif exceptionnel du capitaine des Bleus 💙#GreatnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/TVTzLexGMn — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 5, 2026

Quand Marc Lièvremont critiquait Antoine Dupont... Ce fut le cas en fin d'année 2023. Quelques semaines après la désillusion en Coupe du monde, Antoine Dupont était scruté à chacune de ses apparitions avec le Stade Toulousain. Et après une très lourde défaite contre le Stade Français, l'ancien sélectionneur du XV de France Marc Lièvremont pointait clairement du doigt le capitaine toulousain. « Antoine Dupont est rentré dans une forme de norme depuis la Coupe du monde, une norme à laquelle nous n’étions pas habitués », lâchait-il sur Canal+.