Antoine Dupont : La critique qui n'est jamais passée au Stade Toulousain, «ça me dérange»

Bien que considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont a lui aussi été soumis à certaines critiques par le passé, notamment pour son rendement au Stade Toulousain. Mais il a toujours pu compter sur un soutien important.
Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est le véritable leader de l'équipe de Fabien Galthié ainsi que du Stade Toulousain, et cela fait désormais plusieurs années qu'il est présenté comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde. Mais cela ne l'a pas empêché d'être critiqué par moment durant sa carrière.
Quand Marc Lièvremont critiquait Antoine Dupont...
Ce fut le cas en fin d'année 2023. Quelques semaines après la désillusion en Coupe du monde, Antoine Dupont était scruté à chacune de ses apparitions avec le Stade Toulousain. Et après une très lourde défaite contre le Stade Français, l'ancien sélectionneur du XV de France Marc Lièvremont pointait clairement du doigt le capitaine toulousain. « Antoine Dupont est rentré dans une forme de norme depuis la Coupe du monde, une norme à laquelle nous n’étions pas habitués », lâchait-il sur Canal+.
La réponse d'Ugo Mola !
Des propos qui n'avait évidemment pas plus à Ugo Mola. Dans la foulée, l'entraîneur du Stade Toulousain avait répondu à Marc Lièvremont : « Il est dans son rôle de consultant. C'est un ancien sélectionneur qui n'a pas entraîné depuis longtemps. De mon côté, l'avis et l'opinion générale autour d'Antoine m'importent peu. C'est tout de même à prendre au sérieux car ça peut nuire ou agir sur son moral. Les critiques me dérangent surtout quand ce sont des entraîneurs ou des personnes qui ont joué au rugby. Elles savent comment une saison peut être longue. Il a été décisif au moins une fois lors de ses quatre derniers matchs. Deux passes décisives ce week-end, une contre Clermont le week-end d'avant, une à Castres... »