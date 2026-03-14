XV de France : Clash avec Antoine Dupont, il veut vite oublier une polémique qui «a fait plus de bruit qu’elle n’aurait dû»

Axel Cornic

Ce samedi, se jouera la dernière journée du Tournoi des 6 Nations et elle nous réserve quelques rebondissements. Le XV de France peut en effet toujours remporter un nouveau titre après celui de l’année dernière, ce qui serait un moindre mal pour une équipe que tout le monde voyait réaliser un Grand Chelem, avant sa défaite face à l’Ecosse (50-40).

C’est le match d’après. Toute la semaine, les spécialistes n’ont pas cessé d’analyser la déroute d’Antoine Dupont et du XV de France. Le piège écossais a marché à la perfection et désormais tout le monde se demande si les Français sauront rebondir face à l’Angleterre ce samedi, au Stade de France.

☂️ Un dernier entraînement sous la pluie, mais toujours avec envie et détermination !💪



On est prêts pour ce #Crunch120 ! 🇫🇷🔥

À demain ! 🫡#FRAANG #XVdeFrance pic.twitter.com/FFx0R5xN8e — France Rugby (@FranceRugby) March 13, 2026

Dupont clashé par son adversaire Ils sont tous attendus au tournant et c’est notamment le cas de Dupont. Pour une fois et c’est assez rare pour le souligner, le demi de mêlée a livré une prestation extrêmement décevante contre l’Ecosse. Certains disent même que c’est son pire match depuis le début de sa carrière avec le XV de France. Mais on n’a pas parlé que rugby, puisque le capitaine tricolore s’est également retrouvé au centre de vifs débats, à la suite de son accrochage avec son adversaire Ben White.