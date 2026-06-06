Pierre Sage : La «rupture impossible» avec le RC Lens !

A la surprise générale, Pierre Sage va quitter le RC Lens et devrait s'engager avec Crystal Palace. Une situation étonnante compte tenu de l'excellente saison réalisée par les Sang-et-Or. D'ailleurs, Daniel Riolo estime que c'était même une «rupture qu'on pensait impossible».
Grande surprise de la saison, le RC Lens a brillé en terminant deuxième de Ligue 1 et en remportant la Coupe de France. Par conséquent, les Sang-et-Or sont qualifiés pour la Ligue des champions... mais ils la disputeront avec un autre entraîneur. Et pour cause, à la surprise générale, Pierre Sage a décidé de quitter son poste et devrait rejoindre Crystal Palace en Premier League. Un choix totalement inattendu et qui ne cesse de faire débat. D'ailleurs, Daniel Riolo a toujours du mal à y croire, rappelant qu'il y a encore quelques jours, un départ de Pierre Sage semblait totalement inattendue.
Sage sur le départ, Riolo n'en revient pas
« C'est une rupture qu'on pensait impossible et qu'on a commencé à croire possible à deux journées de la fin du championnat. Effectivement, c'est devenu inéluctable parce que les mots avaient un sens, et un sens assez fort », lance-t-il au micro de l'After Foot avant d'évoquer le sentiment de trahison qu'ont pu ressentir les supporters du RC Lens.
«C'est une rupture qu'on pensait impossible»
« Faut arrêter de croire à ça dans le foot parce que ça n'existe pas. Tous les propos qu'on entend, les "ouais je vais rester longtemps", dans le foot ça n'existe pas. Il n'y a plus d'affect dans le foot. Mais c'est malheureux, ça m'embête de dire ça. On peut aimer le club en tant qu'entité, mais les hommes, ne vous y attachez pas. Et dans le foot, la règle, c'est de ne pas laisser passer le train quand il est là. La phrase banale qui dit que "tout va très vite dans le foot" est malheureusement vraie », ajoute Daniel Riolo.