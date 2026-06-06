Pierre Sage : La «rupture impossible» avec le RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, Pierre Sage va quitter le RC Lens et devrait s'engager avec Crystal Palace. Une situation étonnante compte tenu de l'excellente saison réalisée par les Sang-et-Or. D'ailleurs, Daniel Riolo estime que c'était même une «rupture qu'on pensait impossible».

Grande surprise de la saison, le RC Lens a brillé en terminant deuxième de Ligue 1 et en remportant la Coupe de France. Par conséquent, les Sang-et-Or sont qualifiés pour la Ligue des champions... mais ils la disputeront avec un autre entraîneur. Et pour cause, à la surprise générale, Pierre Sage a décidé de quitter son poste et devrait rejoindre Crystal Palace en Premier League. Un choix totalement inattendu et qui ne cesse de faire débat. D'ailleurs, Daniel Riolo a toujours du mal à y croire, rappelant qu'il y a encore quelques jours, un départ de Pierre Sage semblait totalement inattendue.

Sage sur le départ, Riolo n'en revient pas « C'est une rupture qu'on pensait impossible et qu'on a commencé à croire possible à deux journées de la fin du championnat. Effectivement, c'est devenu inéluctable parce que les mots avaient un sens, et un sens assez fort », lance-t-il au micro de l'After Foot avant d'évoquer le sentiment de trahison qu'ont pu ressentir les supporters du RC Lens.