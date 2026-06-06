«Ça peut créer des tensions» : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ça va exploser dans le vestiaire de l’équipe de France ? 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le papier, l’équipe de France se présente à la Coupe du monde avec un groupe effrayant. En attaque, on va notamment voir Ousmane Dembélé être associé à Kylian Mbappé. Mais voilà qu’une question est de savoir comment les deux stars vont cohabiter alors que le joueur du Real Madrid est le leader des Bleus aux yeux de Didier Deschamps et que l’attaquant du PSG a le statut du Ballon d’Or. Faut-il craindre des tensions entre Mbappé et Dembélé ? Il ne faudrait pas l’exclure selon Bertrand Latour.

Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé… L’équipe de France peut aujourd’hui compter sur 3 des meilleurs attaquants du monde. Mais voilà que Didier Deschamps va devoir trouver la bonne formule pour les faire cohabiter dans les meilleures conditions. Alors qu’on parle beaucoup du positionnement de chacun, les attitudes seront aussi à surveiller. Et voilà que selon Bertrand Latour, le comportement de Mbappé pourrait bien être une véritable bombe à retardement vis-à-vis de Dembélé.

« Même s’ils sont très copains avec Ousmane Dembélé… » Sur le plateau du Late Football Club, il a été question de la place de Kylian Mbappé en équipe de France. Bertrand Latour a alors répondu sur ce sujet : « Le leadership de Mbappé est-il remis en question en équipe de France ? Il y a plusieurs niveaux de compréhension à la question. Est-ce que par rapport à Deschamps son leadership est contesté ? Réponse non. Est-ce que pour autant maintenant en équipe de France, il n’y a pas des joueurs qui prétendent être son alter égo ? Là, peut-être que oui. Même s’ils sont très copains avec Ousmane Dembélé, vous avez quelqu’un qui est Ballon d’Or et qui vient de gagner deux fois la Ligue des Champions ».