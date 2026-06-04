Départ de l’équipe de France : «C’est terminé», Daniel Riolo démonte une rumeur sur l’avenir de Deschamps

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire qui se sera étalée sur plus d’une décennie. L’héritage laissé par Didier Deschamps en équipe de France est titanesque avec une deuxième étoile mondiale, voire une troisième en cas de nouvelle victoire des Bleus à la Coupe du monde pour sa dernière, et surtout un blason redoré après le fiasco de Knysna en 2010 auprès des supporters de l’équipe de France. Pour la suite, sa potentielle arrivée dans une autre équipe nationale a été démentie pendant l’After Foot.

Entre l’équipe de France et Didier Deschamps, l’idylle de 14 ans s’arrêtera non pas brusquement, mais non sans émotions une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet). En effet, depuis plus d’un an, le sélectionneur des Bleus a officialisé la fin de son aventure avec l’équipe nationale au terme de son contrat avec la Fédération française de football. Et après, quel avenir pour l’un des entraîneurs français dotés du plus beau palmarès ?

Ce ne sera pas le Real Madrid pour Didier Deschamps, fin du feuilleton avec l’Italie ? Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont circulé au sujet de son avenir. Il y a notamment eu le Real Madrid au mois d’avril avant que Florentino Pérez, président de la Casa Blanca en pleine campagne électorale pour sa réélection dimanche 7 juin annonce mercredi que José Mourinho reprendra les rênes de l’effectif merengue s’il conservait son statut de patron du club. En parallèle, il a notamment été question de la sélection italienne. Une hypothèse évoquée par des anciens joueurs du PSG ou de l’OM tels que Jérôme Alonzo ou bien Mamadou Niang. Ex-joueur de la Juventus qu’il a aussi entraîné en Serie B au milieu des années 2000 le temps d’une saison après l’affaire du Calciopoli, Deschamps a un lien particulier avec Turin et le football italien.