Paul Seixas chez UAE avec Tadej Pogacar : Le transfert qui effraie le peloton, «c’est la pire des choses qui puisse arriver»

Pierrick Levallet

Le cyclisme français a trouvé son nouveau phénomène avec Paul Seixas. Le talent de 19 ans a terminé quatrième, au pied du podium lors de son premier Tour de France. Le coureur de Decathlon CMA-CGM est ainsi pressenti comme un nouveau rival pour Tadej Pogacar. UAE Team Emirates envisagerait donc de s’attacher ses services. Et ce transfert est plutôt redouté.

Et si le sport français tenait un nouveau phénomène ? Le football a Kylian Mbappé, le basket a Victor Wembanyama, la natation a Léon Marchand et le rugby peut compter sur Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Le cyclisme, lui, a trouvé Paul Seixas ! Le coureur de Decathlon CMA-CGM a fait forte impression pour son premier Tour de France en terminant quatrième au pied du podium. Le Français est ainsi perçu comme un nouveau rival potentiel à Tadej Pogacar. UAE Team Emirates aurait ainsi prévu de le recruter.

UAE Team Emirates veut recruter Paul Seixas D’après les informations de Wielerflits, l’équipe de Tadej Pogacar tiendrait la corde pour recruter Paul Seixas. Ce dernier aurait signé une lettre d’intention la saison passée selon le média néerlandais. Les choses seraient d’ailleurs en train de s’accélérer dans les négociations entre les deux parties. Un tandem entre Paul Seixas et Tadej Pogacar pourrait ainsi voir le jour en 2027. Et ce deal était déjà redouté il y a plusieurs mois.

Un transfert qui «fait peur, vraiment peur» dans le monde du cyclisme « Il y a un truc qui me fait peur, vraiment peur. C’est qu’UAE aille le chercher, parce qu’ils ont tous les moyens. C’est la pire des choses qui puisse arriver au cyclisme » a en effet expliqué Rodrigo Beenkens dans le podcast On connaît nos classiques en mars dernier, bien avant le premier Tour de France de Paul Seixas. Une arrivée du Français chez UAE Team Emirates pourrait toutefois fragiliser la position d’Isaac Del Toro, qui est pour le moment considéré comme le successeur de Tadej Pogacar.