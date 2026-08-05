Proche de rejoindre Bruno Genesio à l'OM, un ancien international français va finalement débarquer... sur RMC !

Pierrick Levallet

Arrivé à l’OM pour remplacer Habib Beye sur le banc, Bruno Genesio n’est pas contre renforcer son staff. Le nouvel entraîneur marseillais aurait d’ailleurs bien aimé s’offrir les services de Clément Grenier. Mais alors qu’il pouvait devenir l’un des adjoints du coach de 59 ans, l’ancien international français devrait finalement signer chez... RMC !

En pleine crise financière, l’OM doit faire attention à chacune de ses dépenses. Le club phocéen ne peut pas se permettre des achats excessifs afin d’éviter des sanctions. Bruno Genesio n’aurait toutefois pas été contre accueillir un nouveau membre dans son staff. Arrivé sur le banc olympien pour remplacer Habib Beye à l’issue de la saison passée, le coach de 59 ans aurait en effet aimé faire de Clément Grenier l’un de ses adjoints d’après Mohamed Toubache-Ter. Mais l’ancien international français devrait finalement prendre une autre direction... loin des terrains !

Clément Grenier ne rejoindra pas Bruno Genesio à l'OM D’après l’ancien responsable de la communication du SCO Angers, Clément Grenier devrait en effet être consultant chez RMC lors de la saison à venir. L’ex-milieu de terrain de l’OL et de l’AS Rome avait une autre option en plus de l’OM, puisqu’il aurait pu être adjoint d’Olivier Pantaloni à l’OGC Nice si Geoffrey Moncada avait été nommé directeur sportif du club de la Côte d’Azur. Le Gym s’est finalement tourné vers Roger Ricort, ce qui a bloqué l’arrivée de Clément Grenier dans le staff niçois. Consultant chez Canal+ en 2024, l’ancien joueur de 35 ans devrait donc conserver ce poste mais offrir ses services à RMC.

L'OM est encore ennuyé par ses problèmes financiers Bruno Genesio, lui, devra faire sans Clément Grenier lors de la saison à venir. En débarquant sur la Canebière, l’entraîneur ne s’attendait sans doute pas à devoir faire face à une situation aussi complexe à l’OM. Car si plusieurs joueurs notables comme Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont déjà partis, le club phocéen devrait poursuivre son dégraissage cet été. Grégory Lorenzi devrait notamment chercher à se séparer de Facundo Medina ou encore Leonardo Balerdi lors des prochaines semaines.