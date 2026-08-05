Mercato - Analyse : Pourquoi le PSG a un boulevard pour Ferran Torres

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs jours, le10sport.com analyse que le FC Barcelone a probablement tranché depuis quelque temps le sujet Ferran Torres, dont le départ apparaît programmé alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Mais la réalité est sans doute encore plus favorable pour le club de la capitale. Explication.

Alors que l'information circule depuis deux semaines que le Paris Saint-Germain se penche de près sur le cas de l'attaquant international espagnol du FC Barcelone Ferran Torres, le quotidien sportif catalan Sport annonce dans son édition du jour qu'au sein de l'état-major du club blaugrana, on attend une proposition officielle de Paris dans les prochains jours : « Le club catalan n'a pas encore reçu de communication directe du joueur quant à sa situation, mais après avoir discuté avec ses représentants, il semblerait que le PSG puisse formuler une offre officielle pour l'attaquant cette semaine. Le Barça n'est pas assuré de conserver le joueur, mais il est clair qu'il ne le vendra pas à moins qu'une proposition satisfaisante pour toutes les parties, ne soit présentée ».

Une concordance des temps pas étonnante... Depuis plusieurs jours, le 10sport.com analyse que le FC Barcelone a sans doute tranché depuis quelque temps déjà le cas de Ferran Torres, que son départ est à l'évidence programmé à un an de la fin de son contrat. Tout cela crée un contexte favorable pour le PSG. Mais il l'est probablement encore plus que cela...

Barcelone avance sur Julian Alvarez... Car en parallèle de ce processus de vente, le FC Barcelone a clairement relancé le dossier menant à Julian Alvarez, le buteur argentin de l'Atletico Madrid. Selon les informations de Sport, Deco, le directeur sportif du club blaugrana, aurait tenu un rendez-vous en début de semaine avec l'agent du joueur, Fernando Hidalgo, pour s'accorder sur une stratégie à suivre dans les prochaines semaines afin de finaliser le deal avant la fin du mois d'août. Au sein du club catalan, on mise assurément beaucoup sur une arrivée de Julian Alvarez, priorité absolue du club. Sport a ainsi révélé que Lamine Yamal avait liké sur les réseaux sociaux certaines informations évoquant une relance du dossier Alvarez par le Barça, ce qui en dit plus que de longs discours...