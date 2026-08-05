Malo Gusto au PSG : Luis Enrique donne son feu vert pour le transfert du Français qui pourrait atteindre une somme record

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL, Malo Gusto aurait des envies d’ailleurs, d’autant plus que Chelsea s’est attaché les services de Marco Palestra au même poste que le sien. Un dossier dans lequel le PSG serait attentif, dans l’optique de concurrencer Achraf Hakimi, mais les Blues réclameraient environ 87M€ pour s’en séparer, ce qui serait un record pour un défenseur français.

N’ayant jamais caché sa volonté de franciser son effectif autant que possible, le PSG s’est déjà attaché les services de deux joueurs de l’équipe de France, bien que cela n’ait pas encore été officialisé. Cela a commencé avec Lucas Digne (33 ans, Aston Villa), déjà passé par Paris entre 2013 et 2015, qui sera donc la doublure de Nuno Mendes (24 ans).

Gusto dans le viseur du PSG ? Le PSG est ensuite parvenu à un accord avec l’AS Monaco concernant Maghnes Akliouche (24 ans). L’international français (10 sélections) devrait passer sa visite médicale cette semaine avant de s’engager jusqu’en 2031 avec le club de la capitale, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€, qui pourrait ne pas en rester là. En effet, d’après les informations de The Sun, la direction parisienne aurait un autre joueur de l’équipe de France dans son viseur : Malo Gusto.

Chelsea réclame près de 87M€ Chelsea ayant déjà recruté Marco Palestra (21 ans) en provenance de l’Atalanta contre 50M€, le latéral droit âgé de 23 ans aurait été déclassé dans la hiérarchie à son poste. S’ils ont déjà vendu Marc Cucurella (28 ans) au Real Madrid pour un montant estimé à 60M€ et s’apprêtent à céder Trevoh Chalobah (27 ans) à Côme contre 30M€, les Blues auraient encore besoin de dégraisser afin de se conformer aux règles du fair-play financier. Cela pourrait donc entraîner un départ de Malo Gusto, sous contrat jusqu’en juin 2030 et pour lequel le club anglais attendrait environ 87M€. Ce qui serait un record pour un défenseur français, devant les 80M€ dépensés par Chelsea pour recruter Wesley Fofana (25 ans) il y a quatre ans.