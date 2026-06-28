Mercato : En pleine Coupe du monde, un joueur de l’équipe de France a décidé de quitter son club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la Coupe du monde 2026 bat encore son plein, le mercato estival a également ouvert ses portes et certains joueurs de l’équipe de France sont concernés. Ce qui serait notamment le cas de Malo Gusto qui, trois ans après son arrivée à Chelsea, souhaiterait retrouver Enzo Maresca à Manchester City.

Actuellement à la Coupe du monde 2026, lui qui a participé aux victoires de l’équipe de France contre l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), Malo Gusto sera-t-il toujours un joueur de Chelsea une fois la compétition terminée ? Arrivé en 2023 en provenance de l’OL dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€ bonus compris, le latéral droit âgé de 23 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les Blues, mais aurait des envies d’ailleurs.

Gusto veut retrouver Maresca à Manchester City Malo Gusto ne souhaiterait pas partir très loin puisque, d’après les informations de Foot Mercato, sa volonté serait de rejoindre Manchester City, où son ancien entraîneur Enzo Maresca va succéder à Pep Guardiola. Après être venus aux renseignements, les Citizens auraient reçu une réponse positive de la part de l’international français (13 sélections). Ce dernier aurait donné son accord pour rejoindre le deuxième de Premier League la saison dernière, qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec Chelsea.