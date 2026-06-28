Mercato : En pleine Coupe du monde, un joueur de l’équipe de France a décidé de quitter son club !

Si la Coupe du monde 2026 bat encore son plein, le mercato estival a également ouvert ses portes et certains joueurs de l’équipe de France sont concernés. Ce qui serait notamment le cas de Malo Gusto qui, trois ans après son arrivée à Chelsea, souhaiterait retrouver Enzo Maresca à Manchester City.
Actuellement à la Coupe du monde 2026, lui qui a participé aux victoires de l’équipe de France contre l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), Malo Gusto sera-t-il toujours un joueur de Chelsea une fois la compétition terminée ? Arrivé en 2023 en provenance de l’OL dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€ bonus compris, le latéral droit âgé de 23 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les Blues, mais aurait des envies d’ailleurs.
Gusto veut retrouver Maresca à Manchester City
Malo Gusto ne souhaiterait pas partir très loin puisque, d’après les informations de Foot Mercato, sa volonté serait de rejoindre Manchester City, où son ancien entraîneur Enzo Maresca va succéder à Pep Guardiola. Après être venus aux renseignements, les Citizens auraient reçu une réponse positive de la part de l’international français (13 sélections). Ce dernier aurait donné son accord pour rejoindre le deuxième de Premier League la saison dernière, qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec Chelsea.
Akliouche vers le PSG ?
Une des principales motivations de Malo Gusto serait la très bonne relation qu’il entretient avec Enzo Maresca, qu’il souhaiterait retrouver du côté de Manchester City. Il n’est pas le seul joueur de l’équipe de France dont l’avenir fait parler ces derniers jours. C’est aussi le cas de Maghnes Akliouche (24 ans), qui a un bon de sortie pour quitter l’AS Monaco cet été et intéresse fortement le PSG. « Ça peut aller très vite » a même confié une source à L’Equipe. Deux dossiers qui devraient très certainement se décanter une fois que la Coupe du monde de l’équipe de France sera terminée, alors que les Bleus seront opposés à la Suède mardi en 16es de finale.