Mercato - OM : Un nouveau favori pour le transfert de Greenwood, c’est la panique en Italie !

Axel Cornic

Ça s’agite autour de Mason Greenwood, annoncé comme le premier candidat au départ du côté de l’Olympique de Marseille. L’ailier de 24 ans serait notamment dans le viseur de l’AS Roma, mais cette piste semble avoir pris du plomb dans l’aile, ce qui a permis à un autre club de s’immiscer dans les négociations.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Il y a de moins en moins de chances de le voir rester à l’OM, qui a grand besoin de vendre. La presse italienne semblait croire il y a encore quelques jours qu’il allait poursuivre à l’AS Roma, mais la situation semble avoir changé.

La Roma peut tout perdre Tout comme Marseille, le club italien est également dans le viseur de l’UEFA et doit donc absolument vendre avant le 30 juin prochain, afin de recruter. Le problème, c’est qu’aucun des joueurs romains mis sur le marché ne trouve preneur pour le moment et aucune offre officielle ne peut donc être formulée pour Mason Greenwood. Une aubaine pour le Fenerbahçe, qui aurait saisi l’occasion pour se relancer dans ce dossier. Il Corriere della Sera explique en effet que les premiers contacts officiels auraient eu lieu récemment entre le club turc et l’OM, qui réclame toutefois pas moins de 50M€ pour vendre sa star.