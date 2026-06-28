Mercato : Medhi Benatia a accepté un autre rôle à l’OM, c’est confirmé

Axel Cornic

Arrivé en novembre 2023 dans un rôle de conseiller, Medhi Benatia a finalement revêtu officiellement les habits de directeur sportif de l’Olympique de Marseille en janvier 2025. Mais ça n’a pas duré longtemps, puisqu’après avoir été retenu par le propriétaire Frank McCourt cet hiver, il a quitté le club phocéen à la fin de cette saison.

Medhi Benatia, c’est déjà de l’histoire ancienne. Formé à l’OM sans toutefois jamais jouer en professionnel, l’ancien défenseur est revenu pour essayer de construire un projet ambitieux autour de Roberto De Zerbi. Mais ça n’aura duré qu’un an et demi, puisqu’il a claqué la porte à la fin d’une saison catastrophique, remplie surtout de polémiques.

« C’est vrai que Medhi Benatia fait des petites heures supplémentaires » Mais est-ce vraiment terminé ? Ces dernières semaines, plusieurs sources ont en effet révélé que même s’il n’était plus le directeur sportif, Benatia continuerait à aider l’OM. « Medhi Benatia continue d’aider Frank McCourt même s’il a quitté l’OM. Il le fait en relation avec Grégory Lorenzi » a déclaré le correspondant à Marseille de RMC, Florent Germain. « C’est vrai que Medhi Benatia fait des petites heures supplémentaires en tout cas pour donner un coup de main dans le sens des départs parce qu’il a un réseau ».