Medhi Benatia fait «des petites heures supplémentaires» à l’OM : Le coup de main confirmé pour gérer le dossier Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la fin de la saison, Medhi Benatia a quitté ses fonctions à l’OM, lui qui avait remis sa démission il y a quelques mois avant ensuite d’être retenu par Frank McCourt qui lui avait demandé d’aller jusqu’au bout de l’exercice. Alors que Grégory Lorenzi est désormais le directeur sportif à Marseille, voilà que le Marocain a encore un rôle à jouer. En effet, malgré son départ, il donne encore un coup de main à son successeur, notamment pour ce qui est du dossier Mason Greenwood.

Entre l’OM et Medhi Benatia, ce n’est pas encore totalement terminé. A l’issue de la dernière saison, le Marocain a quitté ses fonctions et pourtant… Comme révélé récemment par L’Equipe, Benatia continuerait actuellement de donner un coup de main au club phocéen et à son successeur, Grégory Lorenzi. En effet, étant donné la situation difficile dans laquelle se trouve l’OM et sur demande de Frank McCourt, Benatia aurait notamment mis à disposition son réseau.

« Donner un coup de main dans le sens des départs parce qu’il a un réseau » Journaliste pour RMC, Florent Germain a confirmé ces « heures supplémentaires » de Medhi Benatia avec l’OM, notamment pour gérer le cas Mason Greenwood. En effet, lors du Super Moscato Show, il a expliqué : « Qui gère le dossier Greenwood au quotidien ? C’est Medhi Benatia qui continue d’aider Frank McCourt même s’il a quitté l’OM. Il le fait en relation avec Grégory Lorenzi. Mais c’est vrai que Medhi Benatia fait des petites heures supplémentaires en tout cas pour donner un coup de main dans le sens des départs parce qu’il a un réseau ».