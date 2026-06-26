Mercato : L’OM prêt à laisser partir un titulaire pour 9M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a besoin de renflouer ses comptes et d’alléger sa masse salariale, toute offre pour un de ses joueurs est la bienvenue du côté de l’OM. En ce sens, un départ de Geronimo Rulli n’est pas à exclure, d’autant plus qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, lui qui serait la priorité de Boca Juniors.

Comme les autres joueurs toujours en lice, Geronimo Rulli est actuellement concentré sur la Coupe du monde 2026 qu’il dispute avec l’Argentine, mais doit très certainement se demander de quoi son avenir sera fait. Car l’OM est dans une situation financière plus que délicate et a un besoin urgent de vendre, afin de récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale. Et pour y parvenir, personne ne sera retenu si la bonne offre arrive sur le bureau de la direction olympienne.

Boca Juniors a reçu une réponse positive de Rulli Geronimo Rulli pourrait être concerné puisque, d’après les informations de TyC Sports, il serait la priorité de Boca Juniors et de son président Juan Roman Riquelme au poste de gardien. La formation argentine aurait d’ailleurs reçu des signaux positifs après avoir échangé avec les représentants du joueur âgé de 34 ans. La prochaine étape serait donc d’entrer en contact avec l’OM, où l’international argentin (8 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027.