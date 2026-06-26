Bruno Genesio à l’OM : Un club de Ligue 1 tente de tout faire capoter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Priorité de la nouvelle direction de l’OM, Bruno Genesio est attendu à Marseille pour venir remplacer Habib Beye. Toutefois, pour le moment, rien n’est officiel et ça ne devrait pas bouger tant que le club phocéen n’a pas eu la réponse définitive de la DNCG. Un laps de temps dont voudrait profiter un club de Ligue 1 afin de détourner Genesio de l’OM.

Ça a déjà commencé à bouger à l’OM avec les nominations de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi en tant que président et directeur sportif. Une nouvelle direction qui a semble-t-il décidé de changer d’entraineur. Alors qu’Habib Beye est pourtant sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait donc être remplacé dans les semaines à venir. Et le nom de son successeur serait déjà connu : Bruno Genesio. Parti du LOSC, il pourrait donc rebondir à l’OM. Mais voilà que rien n’est encore officiel et il ne faudrait donc pas exclure un potentiel rebondissement.

Le Paris FC plutôt que l’OM ? L’OM n’a donc toujours pas annoncé le changement d’entraineur et l’arrivée de Bruno Genesio. Alors que le club phocéen doit notamment attendre le verdict final de la DNCG, voilà que ça pourrait profiter à une autre formation de Ligue 1, à savoir le Paris FC. Alors qu’Antoine Kombouaré ne devrait finalement pas continuer comme entraîneur, le PFC lui cherche un remplaçant. Annoncé sur les traces de Genesio depuis un moment déjà, le club parisien n’aurait pas abdiqué et voilà que selon les informations de Média Foot, le Paris FC tenterait toujours de convaincre celui qu’on annonce à l’OM de poser finalement ses valises dans la capitale française.