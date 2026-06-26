OM - Transfert de Greenwood : La presse italienne annonce une mauvaise nouvelle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche d’un départ afin de permettre à l’Olympique de Marseille de renflouer les caisses, Mason Greenwood figure notamment dans le viseur de l’AS Rome, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Mais alors que les dirigeants phocéens espèrent obtenir au moins 50 millions dans ce dossier (une partie du montant ira dans les caisses de Manchester United), les Italiens pensent pouvoir obtenir l’attaquant à un prix inférieur.

Pour renflouer les caisses, l’OM prévoit de vendre Mason Greenwood, courtisé notamment par l’Atlético de Madrid, l’AS Rome ou encore Fenerbahçe. Le prix de l’attaquant anglais est fixé à 50 millions d’euros minimum. « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments, déclarait cette semaine un proche de la direction marseillaise à L’Équipe. Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier. »

La Roma pense faire plier l’OM Et pourtant, dans le camp italien, on est persuadé que l’OM finira par céder. Le Corriere della Sera révèle ce vendredi que l’AS Rome est confiante à l’idée de pouvoir boucler le transfert de Mason Greenwood pour 40 millions d’euros (+ bonus). Il faut dire que le club phocéen doit rapidement trouver des fonds, la DNCG (le gendarme financier du football français) ayant demandé aux Marseillais des éléments complémentaires avant de rendre sa décision.