OM - Transfert de Greenwood : La presse italienne annonce une mauvaise nouvelle !

Proche d’un départ afin de permettre à l’Olympique de Marseille de renflouer les caisses, Mason Greenwood figure notamment dans le viseur de l’AS Rome, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Mais alors que les dirigeants phocéens espèrent obtenir au moins 50 millions dans ce dossier (une partie du montant ira dans les caisses de Manchester United), les Italiens pensent pouvoir obtenir l’attaquant à un prix inférieur.
Pour renflouer les caisses, l’OM prévoit de vendre Mason Greenwood, courtisé notamment par l’Atlético de Madrid, l’AS Rome ou encore Fenerbahçe. Le prix de l’attaquant anglais est fixé à 50 millions d’euros minimum. « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments, déclarait cette semaine un proche de la direction marseillaise à L’Équipe. Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier. »
La Roma pense faire plier l’OM
Et pourtant, dans le camp italien, on est persuadé que l’OM finira par céder. Le Corriere della Sera révèle ce vendredi que l’AS Rome est confiante à l’idée de pouvoir boucler le transfert de Mason Greenwood pour 40 millions d’euros (+ bonus). Il faut dire que le club phocéen doit rapidement trouver des fonds, la DNCG (le gendarme financier du football français) ayant demandé aux Marseillais des éléments complémentaires avant de rendre sa décision.
À quel prix l’OM va-t-il vendre Greenwood ?
L’Olympique de Marseille va-t-il se résoudre à vendre Mason Greenwood à moins de 50 millions d’euros comme le pensent les dirigeants romains ? Pour certains observateurs, le prix fixé par les Marseillais est déjà abordable. « Je vois d'autres prix qui sont pratiqués en Europe aujourd'hui. Honnêtement, un joueur capable de marquer une vingtaine de buts chaque saison en Ligue 1, c'est que dalle, estimait ces derniers jours le journaliste Karim Bennani sur la chaîne L’Équipe. Moi, je serais l'OM, déjà ils ont eu une clause pour que ça monte à 60 M€ le 1er juillet, j'attendrai un tout petit peu pour essayer de trouver un acheteur ».