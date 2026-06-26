Mercato : Karim Benzema déjà éjecté par son club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé d’Al-Ittihad à Al-Hilal l’hiver dernier, Karim Benzema pourrait de nouveau bouger. Après avoir vu Al-Nassr remporter le titre la saison dernière, le club saoudien préparerait de grands changements au sein de son effectif. Il souhaiterait se séparer de l’attaquant âgé de 38 ans et envisagerait même de résilier son contrat.

L’hiver dernier, Al-Hilal réalisait un gros coup en s’attachant les services de Karim Benzema en provenance d’Al-Ittihad. Bien que l’ancien international français (97 sélections) ait inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues, cela n’a pas suffi pour que son club remporte le championnat saoudien, devancé par le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Et après cet échec, de grands changements pourraient avoir lieu cet été, impliquant Karim Benzema.

Benzema poussé vers la sortie par Al-Hilal ? En effet, selon les informations de la radio Al Arabiya FM, la volonté d’Al-Hilal serait de se séparer de plusieurs joueurs de son effectif et notamment de l’attaquant âgé de 38 ans, à qui il reste un an de contrat. Une solution financière dans l’optique d’une résiliation de contrat serait même recherchée. En plus de Karim Benzema, Darwin Núñez (27 ans) et Marcos Leonardo (23 ans), qui ne sont lus inscrits en Saudi Pro League depuis le mois de janvier, seraient eux aussi poussés vers la sortie.