Mercato : Karim Benzema déjà éjecté par son club ?

Passé d’Al-Ittihad à Al-Hilal l’hiver dernier, Karim Benzema pourrait de nouveau bouger. Après avoir vu Al-Nassr remporter le titre la saison dernière, le club saoudien préparerait de grands changements au sein de son effectif. Il souhaiterait se séparer de l’attaquant âgé de 38 ans et envisagerait même de résilier son contrat.
L’hiver dernier, Al-Hilal réalisait un gros coup en s’attachant les services de Karim Benzema en provenance d’Al-Ittihad. Bien que l’ancien international français (97 sélections) ait inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues, cela n’a pas suffi pour que son club remporte le championnat saoudien, devancé par le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Et après cet échec, de grands changements pourraient avoir lieu cet été, impliquant Karim Benzema.
Benzema poussé vers la sortie par Al-Hilal ?
En effet, selon les informations de la radio Al Arabiya FM, la volonté d’Al-Hilal serait de se séparer de plusieurs joueurs de son effectif et notamment de l’attaquant âgé de 38 ans, à qui il reste un an de contrat. Une solution financière dans l’optique d’une résiliation de contrat serait même recherchée. En plus de Karim Benzema, Darwin Núñez (27 ans) et Marcos Leonardo (23 ans), qui ne sont lus inscrits en Saudi Pro League depuis le mois de janvier, seraient eux aussi poussés vers la sortie.
« Benzema est Ballon d’Or et a un talent exceptionnel »
Sous la pression de ses supporters après une saison jugée décevante, Al-Hilal pourrait y répondre par une grande réorganisation de son effectif et donc notamment un départ de Karim Benzema. Alors que ses statistiques sont honorables, Esteve Calzada, CEO d’Al-Hilal, se réjouissait même peu de temps après son arrivée des retombées commerciales liées au recrutement de joueur formé à l’OL : « On nous a offert une opportunité unique parce que nous recherchions un attaquant, et Benzema est Ballon d’Or et a un talent exceptionnel. En plus, il n’a pas besoin de s’adapter à notre championnat, ça a parfaitement fonctionné pour nous, et nous en constatons déjà les retombées commerciales. » Ce qui risque donc de ne pas être suffisant et l’aventure de Karim Benzema à Al-Hilal pourrait s’arrêter après quelques mois seulement.