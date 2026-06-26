Transfert à 40M€ : Un attaquant du PSG donne son feu vert !

Pierrick Levallet

Si le PSG a prévu de se renforcer cet été après le second sacre consécutif en Ligue des champions, certains joueurs devraient quitter le navire. Randal Kolo Muani devrait notamment enfin partir définitivement des Rouge-et-Bleu. L’attaquant de 27 ans aurait donné son feu vert à un grand club européen pour son transfert.

Le mercato risque très certainement d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais dans le même temps, certains joueurs devraient partir cet été. Les noms de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee ont été évoqués sur le départ. Mais les dirigeants parisiens devraient aussi se débarrasser définitivement de Randal Kolo Muani. L’international français sort d’un prêt peu fructueux à Tottenham. L’attaquant de 27 ans aurait toutefois donné son feu vert à un grand club européen pour son transfert.

Kolo Muani a dit oui à la Juventus D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Juventus serait passée à la vitesse supérieure pour Randal Kolo Muani. Les Bianconeri auraient fini par trouver un accord avec l’attaquant du PSG après plusieurs semaines de contacts. L’ancien de l’Eintracht Francfort aurait donné son feu vert pour signer un contrat de cinq ans chez la Vieille Dame. Les pensionnaires de la Serie A auraient même reçu l’accord du conseil d’administration pour ce transfert.