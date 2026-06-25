Mercato : Un transfert à 87M€ pour un joueur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Alors qu’il dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Malo Gusto fait l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. La latéral droit de 23 ans est notamment évoqué du côté de Manchester City. Chelsea semble d’ailleurs avoir fixé son prix pour l’international français, et aurait même fixé une condition pour son transfert.

Et si Malo Gusto quittait Chelsea après la Coupe du monde 2026 ? Présent dans le groupe de Didier Deschamps pour disputer le Mondial en Amérique avec l’équipe de France, le latéral droit de 23 ans est au coeur de certaines rumeurs à propos de son avenir. L’ancien de l’OL est notamment évoqué du côté de Manchester City, où Enzo Maresca serait séduit par son profil. Chelsea pourrait d’ailleurs ouvrir les portes à un départ à une condition.

«S’il y a une bonne offre, cela pourrait changer» « Laissez moi clarifier une chose sur Malo Gusto. Je l’ai vu annoncer de partout à Manchester City. Manchester City dément les rapports d’une éventuelle offre envoyée à Chelsea. De club à club, rien n’a été lancé de ce que je comprends. Enzo Maresca apprécie le joueur. Mais d’apprécier le joueur à ouvrir les négociations et faire une offre, il y a une grande différence. Cependant, Chelsea évalue Malo Gusto. Pour eux, sa valeur est de 87M€. Chelsea considère Malo Gusto comme un joueur très spécial. Chelsea ne le considère pas activement à vendre pour le moment. S’il y a une bonne offre, cela pourrait changer. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.