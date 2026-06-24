Mercato : Le transfert d’un joueur de l’équipe de France relancé en pleine Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Alors qu’il est en train de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Malo Gusto fait lui aussi l’objet de rumeurs au sujet de son avenir. Le latéral droit de 23 ans serait plutôt apprécié par Manchester City, où devrait officier Enzo Maresca. La suite de sa carrière à Chelsea pourrait d’ailleurs être relancée par un transfert qui vient tout juste d’être bouclé.

Et si l’avenir de Malo Gusto était relancé en pleine Coupe du monde 2026 ? Le latéral droit de 23 ans est en train de disputer le Mondial en Amérique avec l’équipe de France. Mais il pourrait bien quitter Chelsea cet été. L’international français a notamment été évoqué du côté de Manchester City. Et son futur chez les Blues pourrait bien être conditionné à la récente arrivée de Marco Palestra dans la capitale britannique.

Manchester City apprécie Malo Gusto « Concernant Malo Gusto, c’est important de dire que le futur entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a une très bonne relation avec lui. Il apprécie le joueur. Mais pour le moment, Manchester City n’a pas entamé de négociations pour Malo Gusto. Ce que je comprends, c’est que le club apprécie le joueur mais ils n’ont pas encore contacté Chelsea pour son transfert. À voir si une offre arrivera puisque Chelsea a recruté Palestra » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.