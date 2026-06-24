«Des joueurs de grande qualité» : Jude Bellingham balance sur le mercato du Real Madrid !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le Real Madrid a déjà officialisé trois nouvelles signatures. En effet, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva débarquent au Bernabeu. S'il dispute la Coupe du Monde avec l'Angleterre en ce moment, Jude Bellingham a tout de même pris le temps de valider le recrutement opéré par Florentino Pérez.

Après avoir réalisé une saison blanche en 2025-2026, le Real Madrid a décidé de se révolutionner. Alors que Florentino Pérez a été réélu en tant que président du club, José Mourinho a remplacé Alvaro Arbeloa. En effet, la patron merengue a décidé de rapatrier le technicien portugais pour relancer son équipe lors du prochain exercice. De surcroit, Florentino Pérez a déjà enflammé le mercato.

«Je suis très content» Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le Real Madrid a décidé d'en profiter pour étoffer son effectif. En effet, l'écurie merengue a déjà officialisé trois nouvelles arrivées ces derniers jours : Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva. D'abord, le latéral gauche espagnol de 27 ans a été transféré pour une somme proche de 55M€ en provenance de Chelsea. Ensuite, le défenseur central français de 27 ans est arrivé librement et gratuitement depuis Liverpool. Enfin, le milieu de terrain portugais de 31 ans a signé pour 0€, étant en fin de contrat avec Manchester City.