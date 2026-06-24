«Des joueurs de grande qualité» : Jude Bellingham balance sur le mercato du Real Madrid !

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le Real Madrid a déjà officialisé trois nouvelles signatures. En effet, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva débarquent au Bernabeu. S'il dispute la Coupe du Monde avec l'Angleterre en ce moment, Jude Bellingham a tout de même pris le temps de valider le recrutement opéré par Florentino Pérez.
Après avoir réalisé une saison blanche en 2025-2026, le Real Madrid a décidé de se révolutionner. Alors que Florentino Pérez a été réélu en tant que président du club, José Mourinho a remplacé Alvaro Arbeloa. En effet, la patron merengue a décidé de rapatrier le technicien portugais pour relancer son équipe lors du prochain exercice. De surcroit, Florentino Pérez a déjà enflammé le mercato.
«Je suis très content»
Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le Real Madrid a décidé d'en profiter pour étoffer son effectif. En effet, l'écurie merengue a déjà officialisé trois nouvelles arrivées ces derniers jours : Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva. D'abord, le latéral gauche espagnol de 27 ans a été transféré pour une somme proche de 55M€ en provenance de Chelsea. Ensuite, le défenseur central français de 27 ans est arrivé librement et gratuitement depuis Liverpool. Enfin, le milieu de terrain portugais de 31 ans a signé pour 0€, étant en fin de contrat avec Manchester City.
«J’aime beaucoup le recrutement réalisé par le club»
Interrogé après le résultat nul entre l'Angleterre et le Ghana ce mardi, Jude Bellingham a pris position sur le recrutement du Real Madrid. Et il a totalement validé les choix de Florentino Pérez. « Les recrues estivales du Real Madrid ? Je suis très content. Ce sont des joueurs de grande qualité, avec beaucoup d’expérience. Pour le moment, je suis concentré sur l’Angleterre, mais j’aime beaucoup le recrutement réalisé par le club », a confié le numéro 5 de la Maison-Blanche dans des propos rapportés par Real France.