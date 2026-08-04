Igor Paixão sur le départ à l’OM : Sa femme vend la mèche sur les réseaux sociaux pour son transfert ?

Axel Cornic

Dans le viseur de l'UEFA, l'Olympique de Marseille a dû sacrifier plusieurs joueurs et c'est notamment le cas avec les deux stars de l'attaque, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais cela ne semble pas avoir suffi puisque Bruno Genesio pourrait bien voir une nouvelle arme offensive quitter le club, avec Igor Paixão.

C'est la grande braderie à Marseille. Tout le monde est à vendre après une saison catastrophique et le début d'un tout nouveau cycle, avec une nouvelle direction. Et pour ne rien arranger, l'OM est menacée par l'UEFA et doit absolument rentrer dans les clous du fair-play financier. Sans cela des grosses sanctions pourraient tomber...

Des nombreux départs à l'OM Depuis le début du mercato estival, le club phocéen a déjà vendu plusieurs pièces importantes. Mais ce n'est pas fini, comme l'a clairement annoncé le nouveau directeur sportif de l'OM. « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale » a déclaré Grégory Lorenzi. « Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui. Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs. Dire le contraire serait mentir ».

Igor Paixão le prochain ? Ainsi, Mason Greenwood ou encore Pierre Emerick Aubameyang ont quitté Marseille, avec également Hamed Junior Traoré qui est parti en prêt. D'autres devraient suivre, puisqu'on parle de négociations avancées entre l'OM et Manchester City, pour le gardien argentin Géronimo Rulli. Arrivé il y a moins d'un an, Nayef Aguerd pourrait partir vers Al-Saad dans un transfert qui pourrait rapporter près de 15M€, tout comme son compère de la défense Facundo Medina qui serait dans le viseur du Bayer Leverkusen. Et pour ne rien arranger La Provence a récemment révélé que même Igor Paixão, seule star qui reste en attaque, serait également susceptible d’être vendu.